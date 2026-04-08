Рада приняла закон о налогообложении цифровых платформ

Голосование в Верховной Раде

Верховная Рада Украины в первом чтении приняла законопроект №15111 о введении международного обмена информацией о доходах, полученных через цифровые платформы, и их налогообложении. Об этом сообщается на сайте Кабинета Министров Украины.

Этот документ является вторым законопроектом из пакета Международного валютного фонда (МВФ). Народный депутат Ярослав Железняк в своём Telegram-канале уточнил, что перед голосованием текст был доработан — в частности, из него были исключены положения, касающиеся бывших в употреблении товаров, а также положения о специальных счетах и доступе к банковской тайне.

Закон регулирует налогообложение доходов физических лиц, осуществляющих хозяйственную деятельность через интернет-платформы, в частности продающих товары, предоставляющих услуги или сдающих в аренду недвижимость и транспортные средства. Его действие распространяется на такие сервисы, как Uber, Bolt, Glovo, Prom, Booking, Airbnb и другие.

Для физических лиц, отвечающих установленным критериям, вводится пониженная ставка налога на доходы физических лиц (НДФЛ) — 5% вместо стандартных 18%. Воспользоваться этим режимом смогут те, кто работает без наемных работников, не реализует подакцизные товары и чей годовой доход не превышает 834 минимальных заработных платы — около 7,2 млн грн по состоянию на 2026 год. При этом пониженная ставка НДФЛ будет действовать только после того, как доход физического лица превысит €2 000.

Новые правила вступят в силу с начала 2027 года. Такой переходный период позволит всем участникам рынка — как платформам, так и исполнителям — адаптировать бизнес-процессы к новым условиям.

По прогнозам, закон будет ежегодно приносить в госбюджет около 14 млрд грн. Из них 7 млрд грн — поступления от НДФЛ, ещё 7 млрд грн — от военного сбора по ставке 5%.

Редакция Mediasat
