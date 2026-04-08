Netflix расширит свой единственный за пределами США технологический центр в Варшаве

Фото: Marcin Oliva Soto / Netflix

Netflix планирует в 2026 году нанять около 200 технических специалистов и разработчиков в Польше. Речь идет о расширении варшавского технологического хаба — единственного подобного центра компании за пределами США. Об этом пишет Nowa Warszawa.

Варшавский хаб открылся в 2023 году и с тех пор приобрел стратегическое значение для компании. Здесь разрабатывают решения, влияющие на работу платформы по всему миру — от инструментов для производства контента до технологий, обеспечивающих стабильность сервиса.

Президент Netflix Грег Питерс прибыл в Польшу в связи с 10-летием присутствия компании в стране и открытием нового офиса. В ходе визита он отметил особую роль варшавского офиса.

«Варшава — одно из самых уникальных мест Netflix в мире. Здесь находится наш единственный за пределами США технологический хаб, разрабатывающий инновации глобального масштаба», — подчеркнул он.

Команды хаба работают по нескольким ключевым направлениям. В частности, они разрабатывают технологии для производства фильмов и сериалов — инструменты, позволяющие съемочным группам быстрее обмениваться материалами и просматривать черновики практически в режиме реального времени. В то же время варшавские инженеры занимаются облачной инфраструктурой и системами персонализации. Благодаря их работе формируются рекомендательные алгоритмы для сотен миллионов зрителей.

Отдельное направление — игровая платформа Netflix. Варшавские разработчики создают инструменты для упрощения запуска игр на сервисе. Параллельно ведутся работы по обеспечению безопасности платформы и улучшению пользовательского опыта.

Директор по контент-инженерии варшавского офиса Лукаш Романюк отметил, что решения, разработанные в Варшаве, помогают партнерам и создателям контента работать эффективнее, а зрителям — получать более качественный продукт.

«Наши команды оказывают реальное влияние на глобальный бизнес Netflix и могут внедрять инновации, которые меняют традиционные процессы в индустрии развлечений», — добавил он.

С развитием новых направлений — прямых трансляций, игр и подкастов — задачи варшавского центра становятся всё более масштабными. Компания активно ищет новых специалистов. Планируемое набор 200 сотрудников в 2026 году подтверждает курс на укрепление роли польского офиса в глобальной структуре Netflix.

Редакция Mediasat
