Американцы потеряли почти 21 млрд долларов из-за интернет-преступлений в 2025 году — это рекордный показатель, на 26 % превышающий результат предыдущего года. Такие данные приводятся в официальном отчете Федерального бюро расследований США (ФБР), опубликованном на сайте ведомства.

Центр по приему жалоб на интернет-преступления (IC3) в 2025 году получил более 1 млн обращений — против 859 тысяч годом ранее. Чаще всего потерпевшие жаловались на фишинг и спуфинг — 191 000 случаев, вымогательство — 89 000 и инвестиционное мошенничество — 72 000. Мошенничество с использованием электронных платежных средств фигурировало в 453 000 обращениях и привело к убыткам в размере $17,7 млрд из общей суммы, зафиксированной IC3 за отчетный год.

Наибольшую долю — 49 % всех зарегистрированных случаев — составило инвестиционное мошенничество, ущерб от которого достиг $8,6 млрд. Еще большие потери нанесли преступления, связанные с цифровой валютой: в 181 565 случаях общий ущерб превысил $11 млрд. Самый сильный удар получили американцы в возрасте от 60 лет — задекларированные ими убытки составили $7,7 млрд, что на 37% больше по сравнению с предыдущим годом.

Впервые в отчете ФБР были выделены схемы мошенничества с использованием искусственного интеллекта (ИИ). В это подразделение поступило 22 300 обращений, а убытки составили $893 млн. В частности, речь идет о подделке голоса, фейковых профилях, сфабрикованных документах и видеозаписях с подмененным изображением или голосом — так называемом дипфейк-мошенничестве.

Отдельно ФБР выделило категории с меньшим количеством обращений, но представляющие значительную общественную опасность. Среди них — захват или подмена деловой электронной переписки (24 700 случаев), утечки данных (3 900), атаки с использованием программ-вымогателей (3 600) и незаконная замена SIM-карты для перехвата телефонного номера (971 случай). Два инцидента, затронувшие объекты водоснабжения и ядерную инфраструктуру, ФБР классифицировало как утечки данных. Чаще всего злоумышленники атаковали здравоохранение, обрабатывающую промышленность, финансовые услуги, IT-сектор и государственные учреждения.

В ответ на рост киберугроз ФБР активизировало работу по блокированию атак, оповещению пострадавших и замораживанию похищенных средств. В 2025 году ведомство провело 3 900 экстренных вмешательств через механизм Financial Fraud Kill Chain (FFKC) и остановило часть мошеннических денежных переводов. Из $1,16 млрд, на которые посягали злоумышленники, ФБР заморозило $679 млн.

В начале года бюро также запустило операцию «Operation Level Up» для раннего выявления жертв инвестиционного мошенничества, связанного с криптовалютой. Из 3 780 обратившихся лиц 78% не подозревали, что их обманывают. ФБР призывает не поддаваться давлению и срочным требованиям, а проверять подлинность сообщений перед отправкой денег или персональных данных.

Проблема онлайн-мошенничества заставляет реагировать и технологический бизнес. Ранее восемь крупных компаний — в частности, Google, Microsoft, Meta, Amazon и OpenAI — заключили соглашение о совместной борьбе с онлайн-преступностью.