Бельгийский оператор Proximus первым в стране развернул сеть 5G Standalone (5G SA) — под собственным брендом 5G+. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Запуск 5G+ происходит поэтапно. На первом этапе доступ к новой сети получили корпоративные клиенты тарифных планов Mobile Connect и Together Mobile при условии наличия совместимой SIM-карты. Летом 2026 года услуга станет доступна для частных абонентов и малого бизнеса, а также будет распространяться на eSIM.

- Реклама -

Покрытие 5G-сети Proximus охватывает 92% населения Бельгии. К концу 2026 года компания планирует достичь практически полного общенационального покрытия. Оператор также приводит данные совместного исследования аналитических компаний Omdia и Ookla, согласно которым лишь 2,8% всех 5G-соединений в Европе функционируют на основе 5G SA. Тогда как в Северной Америке этот показатель достигает 32%, а в Китае — 80%.

В Proximus отметили, что на данный момент сеть 5G+ совместима с Google Pixel 9 и Pixel 10. В настоящее время оператор проходит сертификацию с несколькими другими производителями смартфонов.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Техническая основа 5G+ — облачно-ориентированное ядро сети (cloud-native network core), которое обеспечивает стабильную работу в условиях пиковых нагрузок. Наряду с этим сеть поддерживает передачу голоса через Voice over New Radio (VoNR), что позволяет одновременно использовать качественную голосовую связь и быстрый мобильный интернет. Архитектура 5G SA также открывает путь к сегментации сети (network slicing) для таких сфер применения, как экстренные службы, защищенные платежные системы и медиаприложения. Кроме того, сеть способна обслуживать большее количество подключенных устройств одновременно и обеспечивает усиленную защиту SIM-карт и идентификационных данных абонентов.

«Мы стремимся обеспечить всем нашим клиентам — как частным, так и корпоративным — наилучший опыт в любом месте и в любое время, а также дать им возможность раскрыть инновационный потенциал технологии 5G. Мы гордимся тем, что первыми в Бельгии выводим эту технологию следующего поколения на рынок», — заявил Герт Стандарт (Geert Standaert), руководитель сетевого направления Proximus.

Аналогичный шаг ранее сделало норвежское подразделение Telia — в феврале 2026 года оно запустило первую в Норвегии общенациональную коммерческую сеть 5G SA.