В России 15 операторов связи оштрафовали на 4 млн рублей за нарушение требований по фильтрации трафика

Роскомнадзор (РКН) сообщил о штрафах для операторов связи, нарушивших требования по установке и использованию технических средств противодействия угрозам (ТСПУ). По материалам, поступившим в суд с 15 октября прошлого года по 31 марта текущего, общая сумма штрафов составила 4 млн рублей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В целом территориальные управления РКН подготовили материалы в отношении 28 операторов связи. Из них в 15 случаях суды назначили денежные взыскания на указанную сумму, пяти операторам вынесены предупреждения, еще восемь дел находятся на стадии рассмотрения.

- Реклама -

Пресс-служба ведомства уточнила, что к административной ответственности за несоблюдение правил ТСПУ привлекаются как юридические, так и должностные лица. Для должностных лиц штраф составляет от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, тогда как для юридических лиц максимальная санкция может достигать 1 млн рублей.

В случае повторного нарушения сумма штрафа для компаний увеличивается до 3–5 млн рублей. Должностным лицам и предпринимателям, систематически уклоняющимся от требований о пропуске трафика через ТСПУ, по статье 274.2 УК РФ грозит лишение свободы на срок до трех лет.

РКН также напомнил, что с 1 января 2023 года все операторы связи обязаны направлять интернет-трафик исключительно через ТСПУ. Невыполнение этого требования, по мнению ведомства, создает информационные угрозы для пользователей сети.

Ранее Министерство цифрового развития РФ объявило о планах увеличить к 2030 году пропускную способность автоматизированной системы обеспечения безопасности (АСОБ), в состав которой входят ТСПУ, в 2,5 раза — до 954 Тбит/с.

- Реклама -

Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
- Реклама -

