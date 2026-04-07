В Китае запустили Pet TV — телеканал для кошек и собак

Новости
Собаки дивляться телевізор
Фото: damedeeso / iStock

Китайская стриминговая платформа Tencent Video открыла доступ к Pet TV — специализированному каналу с видеоконтентом для кошек и собак. Сервис был официально представлен 20 марта 2026 года, а смотреть его можно на телевизорах и планшетах при наличии VIP-подписки. Об этом сообщает Tencent.

Канал предназначен для домашних животных, которые остаются дома одни. По замыслу разработчиков, контент должен не только развлекать кошек и собак, но и снижать уровень их тревожности в периоды отсутствия хозяина.

Запуску Pet TV предшествовали собственные исследования платформы. Их результаты показывают, что более 60% владельцев собак регулярно оставляют включенным телевизор для своих питомцев, а почти 70% пользователей считают совместный просмотр видео важной формой взаимодействия с животным. Внутреннее тестирование канала показало: более чем в 85% случаев владельцы замечали снижение тревожности у собак после просмотра такого контента.

Видео на Pet TV адаптированы с учетом физиологических особенностей животных — в частности, изменены цветовая гамма, звуковые частоты и ракурсы съемки, ведь кошки и собаки воспринимают цвет, движение и звук иначе, чем люди. Для кошек доступны ролики со сценами охоты и преследования. Собачий контент структурирован по породам — например, отдельные подборки подготовлены для лабрадоров, пуделей и золотистых ретриверов.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Часть видеобиблиотеки Tencent Video приобрела у международного сервиса DOGTV, специализирующегося на контенте для животных. За рубежом DOGTV работает как самостоятельная платформа — подписка на неё стоит около 9,99 доллара в месяц или почти 75 долларов в год.

Эксперты рассматривают Pet TV не только как проявление заботы о животных, но и как элемент более широкой конкурентной стратегии стриминговых платформ в борьбе за лояльность аудитории.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
