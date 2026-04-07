Три YouTube-канала подали коллективный иск против Apple

Трое владельцев популярных американских YouTube-каналов подали коллективный иск против Apple, обвинив компанию в незаконном использовании их видео для обучения моделей искусственного интеллекта. Иск поступил в федеральный суд Калифорнии 3 апреля 2026 года, сообщает MacRumors.

Истцами выступили владельцы каналов h3h3Productions (вместе со смежными H3 Podcast и H3 Podcast Highlights), MrShortGame Golf и Golfholics. По их мнению, Apple нарушила положения американского Закона об авторском праве в цифровую эпоху (DMCA), получив несанкционированный доступ к миллионам защищенных авторским правом видеоматериалов на YouTube.

Суть обвинения сводится к тому, что Apple «сознательно обошла» технические защитные механизмы платформы, препятствующие массовому сбору видеоконтента. В подтверждение этого истцы ссылаются на внутренние исследовательские материалы компании, где зафиксировано использование части их видео в процессе обучения моделей ИИ. Таким образом, Apple, по словам истцов, получила от этого существенную коммерческую выгоду.

В иске также отмечается, что действия компании — «не только незаконны, но и представляют собой недопустимый удар по сообществу создателей контента», чьи работы стали частью многомиллиардной индустрии генеративного ИИ без какой-либо компенсации авторам. В связи с этим истцы требуют судебного запрета на дальнейшее использование их материалов, а также возмещения убытков — как лично, так и от имени всех других авторов в США, оказавшихся в подобной ситуации.

Стоит отметить, что это не первый судебный иск, поданный этими YouTube-каналами против крупных технологических компаний. Ранее аналогичные обвинения в несанкционированном использовании контента были выдвинуты против Meta, NVIDIA, ByteDance и Snap.

Для справки: h3h3Productions и H3 Podcast — это американские YouTube-каналы, посвящённые видеореакциям, сатире и комедии, с несколькими миллионами подписчиков. MrShortGame Golf и Golfholics ориентированы на гольф-тематику и насчитывают сотни тысяч подписчиков.

Интересно, что сама Apple не чуждается судебных исков. Ранее компания подала в суд на небольшую сеть кинотеатров Apple Cinemas, обвинив её в неправомерном использовании торговой марки и введении потребителей в заблуждение.