Телеканал FREEДОМ появился в пакетах эстонского оператора Elisa

Новости
Телеканал FREEДОМ

Государственное предприятие «Мультимедийная платформа международного вещания Украины» (МПМУ) расширило международную дистрибуцию телеканала FREEДОМ — теперь он доступен абонентам эстонской компании Elisa. Об этом говорится в пресс-релизе МПМУ.

Согласно условиям соглашения, FREEДОМ вошёл в предложение платформы Elisa Elamus. В частности, канал доступен в «Семейном пакете», тематическом «Славянском пакете», а также по системе a-la-carte.

Elisa — один из технологических лидеров Эстонии, входящий в состав финской группы Elisa Oyj. По размеру клиентской базы компания занимает второе место среди операторов кабельного телевидения и интернета, а на рынке мобильной связи — первое.

Платформа Elisa Elamus построена на базе Android TV и сочетает традиционное телевещание со стриминговыми возможностями, поддерживая видеоизображение в стандартах HD и 4K. Среди интерактивных функций — 14-дневный архив программ, облачная запись, пауза и перемотка эфира.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Помимо более 150 телеканалов, сервис предлагает видеопрокат Elisa Huub с оригинальным контентом. Просматривать материалы можно через смарт-приставки Digibox, приложения для Smart TV марок Samsung, LG и Android TV, а также на смартфонах, планшетах и компьютерах.

Стоит отметить, что FREEДОМ уже представлен в Эстонии и через другие каналы распространения. В частности, телеканал вещает в открытом цифровом эфире, доступен через спутник Hot Bird 13G, ряд международных OTT-платформ, а также в сетях национальных провайдеров Telset и STV AS. Подключение к Elisa Elamus существенно расширяет аудиторию канала в стране.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
