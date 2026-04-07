Pershing Square Билла Акмана намерена приобрести Universal Music Group за 55 млрд евро

Инвестиционная компания Pershing Square, возглавляемая Биллом Акманом, направила официальное предложение о приобретении Universal Music Group (UMG) — одного из крупнейших музыкальных лейблов мира. Стоимость сделки оценивается примерно в 55 млрд евро, сообщает Financial Times.

Сделка предусматривает смешанную форму оплаты — денежными средствами и акциями новой компании. В частности, акционеры UMG получат 9,4 млрд евро наличными из расчета 5,05 евро за акцию, а остальную часть — в виде ценных бумаг объединенной структуры. По этой схеме оценка одной акции UMG составит €30,4, что на 78% выше котировок на закрытии торгов в понедельник. Завершить сделку планируют до конца текущего года.

После слияния новая структура будет зарегистрирована в американском штате Невада, а основной листинг перенесут с Амстердамской фондовой биржи на Нью-Йоркскую. Акман считает, что нынешняя оценка акций UMG занижена, а их ликвидность — ограничена. Перенос листинга, по его мнению, привлечет внимание аналитиков и существенно повысит торговую активность вокруг бумаг компании.

UMG — один из самых влиятельных игроков музыкальной индустрии. В ее портфель входят права на песни Queen и The Beatles, а среди нынешних исполнителей лейбла — Леди Гага, Тейлор Свифт, Билли Айлиш и Ариана Гранде. Если сделка состоится, она войдет в список крупнейших в истории музыкального бизнеса.

Акман — один из самых влиятельных активистских инвесторов Уолл-стрит. Аналитики отмечают, что его интерес к UMG отражает более общую тенденцию — рост стоимости музыкальных каталогов и авторских прав на фоне стримингового бума.

Тем временем UMG активно инвестирует в технологическое развитие. Ранее компания объявила о партнерстве с NVIDIA с целью внедрения модели искусственного интеллекта Music Flamingo в свой музыкальный каталог. Система позволит анализировать композиции и искать треки по эмоциональным характеристикам и культурному контексту.

Редакция Mediasat
Читайте также

Новости

Телеканал FREEДОМ появился в пакетах эстонского оператора Elisa

Эстонский оператор Elisa добавил канал FREEДОМ на платформу Elisa Elamus. Канал доступен в пакетах «Семейный» и «Славянский», а также по системе a-la-carte.
Новости

Megogo ежегодно тратит 4,5 млн грн на борьбу с пиратством

Megogo тратит 4,5 млн грн в год на борьбу с пиратством. Отдел из 14 специалистов уже удалил 534 тыс. ссылок и заблокировал 15 тыс. нелегальных стримов.
Новости

Три YouTube-канала подали коллективный иск против Apple

Владельцы трёх YouTube-каналов подали иск против Apple за нарушение закона DMCA. Они обвиняют компанию в сборе их видео для обучения ИИ без разрешения.
Новости

В России 15 операторов связи оштрафовали на 4 млн рублей за нарушение требований по фильтрации трафика

Роскомнадзор наложил штрафы на 15 операторов связи на общую сумму 4 млн рублей за несоблюдение требований ТСПУ. Всего рассматривались дела 28 провайдеров.
Новости

Netflix запустил Playground — приложение с играми для детей до 8 лет

Netflix запустил приложение Playground с играми для детей до 8 лет. Сервис доступен в шести странах; для остального мира запуск запланирован на конец апреля.