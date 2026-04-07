Netflix запустил Playground — приложение с играми для детей до 8 лет

Netflix запустил приложение Playground — отдельное игровое пространство для детей в возрасте до восьми лет. Новинку уже можно скачать в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Новой Зеландии и на Филиппинах. В остальных странах сервис планируют запустить в конце апреля, пишет Reuters.

Playground входит во все тарифные планы Netflix — без дополнительных платежей, рекламы или встроенных покупок. Часть игр работает в автономном режиме, что делает приложение удобным для использования вне дома. Среди первых игр — игры по мотивам «Свинки Пеппы», «Улицы Сезам» и «Гортона» доктора Сьюза.

По замыслу компании, Playground должен стать «кураторским пространством», где родители могут быть уверены в безопасности цифровой среды для своих детей. Именно безопасность и отсутствие нежелательного контента являются главным преимуществом нового продукта.

В то же время аналитики, на которых ссылается Reuters, отмечают, что игровое направление пока не стало значимым фактором роста компании. Одним из ключевых факторов они считают более узкий портфель узнаваемой интеллектуальной собственности по сравнению с такими конкурентами, как Warner Bros. Discovery.

Несмотря на это, в Netflix рассчитывают, что Playground поможет более глубоко привлечь семейную аудиторию. Детский контент традиционно играет роль «якоря» в стриминговых сервисах — семьи, в которых дети регулярно пользуются платформой, гораздо реже отказываются от подписки.

Напомним, что игровое направление Netflix развивается последовательно: в октябре 2025 года компания открыла доступ к играм на телевизорах для широкой аудитории — тогда впервые появилась возможность запускать их напрямую через приложение на большом экране.

