Megogo ежегодно тратит 4,5 млн грн на борьбу с пиратством

Теневой рынок видеоконтента в Украине превышает легальный по объему трафика в 20 раз, что серьезно сдерживает развитие отечественных стриминговых платформ. Для противодействия этой проблеме Megogo содержит специализированный антипиратский отдел и ежегодно тратит на это около 4,5 млн грн. Об этом в интервью Forbes Ukraine рассказала маркетинговый директор компании Валерия Толочина.

По её словам, убытки от пиратства несет вся цепочка участников рынка — правообладатели, платформы, киностудии, актёры, сценаристы и режиссёры. Кроме того, государство недополучает налоги с нелегального сегмента, что делает эту проблему не только коммерческой, но и общественной.

- Реклама -

В настоящее время в антипиратском отделе Megogo работают 14 специалистов. Их деятельность охватывает три основных направления — блокировку нелегального контента, мониторинг сайтов и юридическую работу. За прошлый год команда удалила 534 000 ссылок из Google и заблокировала более 15 000 нелегальных спортивных трансляций.

В то же время эффективность блокировки в значительной степени зависит от типа контента. Наилучшие результаты команда получает при работе со спортивными трансляциями — во время крупных матчей блокировка сотен нелегальных стримов заставляет часть аудитории переходить на легальный сервис. Показательным примером стал бой Усик — Дюбуа II, когда специалисты Megogo заблокировали 312 пиратских стримов, в основном на Twitch и YouTube. С фильмами ситуация сложнее — зрители могут отложить просмотр и найти альтернативу, поэтому блокировка здесь менее эффективна.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Толочина также подчеркнула, что защита контента напрямую влияет на его монетизацию. Контент, на который партнеры предоставляют права на защиту, в среднем демонстрирует на 30–40 % лучшие коммерческие результаты по сравнению с незащищенным.