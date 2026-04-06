YouTube заблокировал видео Nvidia по жалобе итальянского телеканала, который сам позаимствовал этот ролик

Новости
YouTube заблокував відео Nvidia через скаргу La7

Видео компании Nvidia с презентацией собственной технологии DLSS 5 стало недоступно для части пользователей YouTube. Это произошло из-за срабатывания системы защиты авторских прав в пользу итальянского телеканала La7. Об этом курьезном случае сообщает Videocardz.

Ситуация сложилась следующим образом: канал La7 использовал видеоматериал Nvidia в своём эфире уже после того, как компания провела официальную презентацию. Несмотря на это, алгоритмы платформы расценили трансляцию La7 как приоритетный источник и заблокировали оригинальное видео производителя. Вместо него пользователи видели сообщение, что ролик содержит материалы партнера La7, который запретил его показ из-за нарушения авторских прав.

Окончательно установить, речь шла о ручной жалобе со стороны La7 или об автоматическом срабатывании алгоритма Content ID, пока не удалось. Формулировка на странице заблокированного видео указывает скорее на автоматическую блокировку, то есть на ошибку со стороны платформы. В то же время для того, чтобы алгоритм сработал именно так, владельцы канала La7 должны были соответствующим образом обозначить права на собственный контент при загрузке.

Этот случай — ещё один наглядный пример того, как несовершенная система защиты авторских прав YouTube может приводить к абсурдным последствиям, когда первоначальный правообладатель теряет доступ к собственному видео из-за вторичного пользователя его же материала. Подробнее о том, как платформа обращается с авторами и какие механизмы защиты доступны контент-мейкерам, — в материале Защита прав видеоблогеров на YouTube: между творчеством, бизнесом и законом.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
Читайте также

Новости

Украина — предпоследняя в Европе по уровню свободы интернета: рейтинг Cloudwards

По индексу свободы интернета Cloudwards 2026 Украина набрала 44 балла из 100 и заняла предпоследнее место в Европе. Ниже оказались только Беларусь и Россия.
Новости

«Киевстар» запустил маркетплейс цифровых инструментов для бизнеса

«Киевстар» запустил маркетплейс для предпринимателей с каталогом цифровых решений от партнеров. Предлагаются эксклюзивные условия — скидки и продленный тестовый доступ.
Новости

Американец запустил радиостанцию, где весь контент генерирует искусственный интеллект

Американский экономист запустил WRIT-FM — радиостанцию, на которой Клод пишет весь контент для пяти ИИ-ведущих. Еженедельно в эфире звучат восемь авторских шоу.
Новости

Браузер Chrome получит встроенную функцию отложенной загрузки видео и аудио

Google Chrome получит встроенную функцию отложенной загрузки для видео и аудио — браузер будет загружать медиафайлы только при прокрутке до них. Релиз ожидается в Chrome 148.
Новости

Лицензия на видеокодек H.264 подорожала со 100 тыс. долларов до 4,5 млн долларов в год

Via Licensing Alliance повысила максимальный тариф лицензии H.264 со 100 тыс. долларов до 4,5 млн долларов в год. Изменения касаются новых лицензиатов, начиная с 2026 года.