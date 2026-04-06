YouTube заблокировал видео Nvidia по жалобе итальянского телеканала, который сам позаимствовал этот ролик

Видео компании Nvidia с презентацией собственной технологии DLSS 5 стало недоступно для части пользователей YouTube. Это произошло из-за срабатывания системы защиты авторских прав в пользу итальянского телеканала La7. Об этом курьезном случае сообщает Videocardz.

Ситуация сложилась следующим образом: канал La7 использовал видеоматериал Nvidia в своём эфире уже после того, как компания провела официальную презентацию. Несмотря на это, алгоритмы платформы расценили трансляцию La7 как приоритетный источник и заблокировали оригинальное видео производителя. Вместо него пользователи видели сообщение, что ролик содержит материалы партнера La7, который запретил его показ из-за нарушения авторских прав.

Окончательно установить, речь шла о ручной жалобе со стороны La7 или об автоматическом срабатывании алгоритма Content ID, пока не удалось. Формулировка на странице заблокированного видео указывает скорее на автоматическую блокировку, то есть на ошибку со стороны платформы. В то же время для того, чтобы алгоритм сработал именно так, владельцы канала La7 должны были соответствующим образом обозначить права на собственный контент при загрузке.

Этот случай — ещё один наглядный пример того, как несовершенная система защиты авторских прав YouTube может приводить к абсурдным последствиям, когда первоначальный правообладатель теряет доступ к собственному видео из-за вторичного пользователя его же материала.