Украина — предпоследняя в Европе по уровню свободы интернета: рейтинг Cloudwards

Исследовательский портал Cloudwards опубликовал рейтинг Internet Freedom by Country 2026, в котором Украина набрала всего 44 балла из 100 — и оказалась в нижней части европейского сегмента. Хуже этого результата среди стран континента показали только Беларусь и Россия.

Авторы оценили 171 страну по пяти критериям: доступ к торрентам, контенту для взрослых, социальным сетям, а также к политическому и гражданскому контенту и VPN. Методология исследования основана на данных OONI Explorer, материалах Freedom House, а также правительственных сообщениях, судебных решениях и нормативных актах.

По набранным баллам Украина попала в одну группу с Камбоджей, Сальвадором, Израилем и Сомали. Для сравнения: США набрали 64 балла, Великобритания — 52, тогда как Монголия опередила обе страны, набрав 76 баллов. Самый высокий результат в рейтинге разделяют 11 стран, набравших по 92 балла, в частности Бельгия, Дания, Финляндия, Норвегия, Новая Зеландия и Тимор-Лешти. Замыкает список Северная Корея с нулевым результатом; по 4 балла получили Китай, Иран, Пакистан и Россия.

Отдельно исследователи отмечают, что торренты остаются наиболее преследуемой категорией во всем мире — даже у лидеров рейтинга этот сегмент не является полностью свободным из-за ограничений авторского права.

Показатель в 44 балла свидетельствует не о каком-то одном запрете, а о совокупности ограничений — на доступ к контенту, онлайн-высказывания и инструменты обхода блокировок. В то же время авторы рейтинга отмечают: ни одна из 171 страны не набрала максимальных 100 баллов, то есть абсолютной свободы в сети не существует нигде.

Тема интернет-цензуры актуальна и в более широком геополитическом контексте. Ранее мы сообщали, что Государственный департамент США разрабатывает онлайн-платформу, которая откроет жителям Европы и других регионов доступ к материалам, заблокированным их правительствами.