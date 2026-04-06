Лицензия на видеокодек H.264 подорожала со 100 тыс. долларов до 4,5 млн долларов в год

Администратор патентного пула Via Licensing Alliance (VLA) кардинально пересмотрел условия лицензирования кодека H.264/AVC. Вместо прежнего фиксированного максимума в $100 000 в год введена многоуровневая модель, где максимальная ставка для крупных платформ достигает $4,5 млн в год, пишет Streaming Media.

Новые условия касаются только тех, кто будет заключать лицензионное соглашение с 2026 года. Действующие лицензиаты сохраняют прежние ставки. При этом VLA заранее уведомила рынок ещё в 2025 году — фактически дав участникам отрасли «последний шанс» зафиксировать более выгодные тарифы до конца прошлого года.

Новая тарифная шкала делит сервисы в зависимости от размера аудитории. Крупнейшие OTT-платформы — Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Hulu, Apple TV+ и YouTube, — а также социальные сети и облачные игровые сервисы с сотнями миллионов пользователей попадают на максимальный тариф. Сервисы среднего размера будут платить от $2,25 млн до $3,375 млн, и только стартапы остаются на прежнем минимальном уровне.

Ситуацию обостряет общая напряженность на рынке видеокодеков. Отрасль еще не оправилась от подорожания лицензий на H.265/HEVC — это уже привело к приостановке продаж устройств ASUS и MSI в Германии из-за патентных споров. Теперь к этому добавляется новый виток.

Юристы отмечают, что, несмотря на истечение срока действия части патентов H.264, лицензионные обязательства остаются в силе. Учитывается не количество, а значимость действующих патентов. Параллельно усиливается давление со стороны других пулов, продвигающих сборы за HEVC, VVC и даже AV1.

Поскольку H.264 остается базовым видеокодеком практически для всех платформ и устройств, новые тарифы могут обернуться для отрасли многомиллионными затратами — и, как это уже бывало, в конечном итоге отразятся на конечных пользователях.

Напомним, недавно компания Dolby подала иск против Snapchat за нарушение патентных прав при использовании кодеков AV1 и HEVC.