«Киевстар» запустил маркетплейс цифровых инструментов для бизнеса

Новости
Київстар запустив Маркетплейс для бізнесу

«Киевстар» открыл для предпринимателей собственный онлайн-маркетплейс — платформу, которая объединяет цифровые решения от партнеров компании и позволяет бизнесу быстро найти и подключить нужный сервис. Об этом говорится в пресс-релизе «Киевстара».

Платформа ориентирована в первую очередь на малый и средний бизнес, стартапы и компании, находящиеся на этапе расширения. Сервисы на маркетплейсе сгруппированы по категориям, а каждый из них представлен в виде структурированной карточки с ключевыми параметрами — названием продукта, основными функциями, тарифами, поддерживаемыми интеграциями и кейсами использования. Такой формат позволяет сравнить несколько решений в одной категории и выбрать наиболее подходящее без лишних поисков.

Помимо стандартного каталога, маркетплейс предлагает эксклюзивные условия от партнеров — скидки, продленный тестовый доступ или расширенный функционал. Заявку на подключение можно подать через встроенную форму: после ее заполнения система автоматически отправляет запрос партнеру, что ускоряет обратную связь и начало работы с выбранным продуктом.

На момент запуска на маркетплейсе доступны CRM-системы и решения для телефонии и виртуальных АТС. В дальнейшем «Киевстар» планирует расширить платформу — среди следующих направлений: маркетинговые инструменты, HR-платформы, конструкторы чат-ботов и обучающие решения.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

«Мы создали маркетплейс, чтобы предоставить бизнесу простой и понятный способ выбирать цифровые инструменты в одном месте. Это решение поможет предпринимателям сэкономить время, а партнерам — привлечь новых клиентов. Мы продолжим развивать платформу, добавляя новые категории и решения», — отмечает Константин Вечер, директор по развитию бизнеса на корпоративном рынке «Киевстар».

Маркетплейс становится частью более широкой цифровой экосистемы, которую «Киевстар» последовательно развивает для бизнеса. Ранее компания запустила собственный облачный сервис Kyivstar Cloud, ориентированный на компании различного масштаба и государственные организации — для безопасного хранения данных и поддержки операционных процессов в локальной цифровой среде.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
