Платформа кино и телевидения «Киевстар ТВ» приступила к съемкам собственного сериала «Мой новый берег» — мелодрамы о женщине, которая стоит перед выбором между привычной, но безвыходной жизнью и рискованным началом с чистого листа. Премьера запланирована на эту осень, говорится в пресс-релизе «Киевстар ТВ».

В основе сюжета «Моего нового берега» — Галина (Елена Светлицкая), 25-летняя чемпионка города по пол-дэнсу, которая работает танцовщицей в ночном клубе. Девушка отказывается терпеть пренебрежительное отношение клиентов и отстаивает личные границы — несмотря на то, что это обходится ей штрафами и долгами. Ситуация обостряется, и выхода, кажется, нет.

- Реклама -

Перелом наступает после смерти родной тёти — единственного близкого человека Галины. Она оставляет племяннице дом в небольшом приморском городке Лазурный порт. Отправившись туда на похороны и оформив наследство, героиня решает остаться и открыть собственный отель. Этот шаг становится отправной точкой новой жизни.

Главные роли в сериале исполнят Елена Светлицкая и Алексей Яровенко. Также в проекте примут участие Надежда Хильская, Мария Краснощок, София Яшвили и другие актеры.

Параллельно платформа готовит ещё одну осеннюю премьеру — сериал «Отважная девушка», съёмки которого уже завершены. Таким образом, «Киевстар ТВ» этой осенью планирует показать сразу несколько оригинальных украинских проектов.