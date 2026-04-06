Браузер Chrome получит встроенную функцию отложенной загрузки видео и аудио

Google Chrome и другие браузеры на базе Chromium — в частности, Edge и Vivaldi — в скором времени будут поддерживать нативную отложенную, или «ленивую», загрузку (lazy loading) для видео и аудио. Новая функция позволит снизить потребление сетевого трафика и ускорить открытие даже самых тяжелых страниц, пишет Windows Latest.

Отложенная загрузка уже несколько лет присутствует в Chrome, однако до сих пор охватывала только изображения и фреймы (iframe). Идею расширить этот механизм на медиафайлы предложил независимый разработчик Chromium Хельмут Янушка (Helmut Januschka). Суть подхода проста — браузер не загружает видео или аудио сразу при открытии страницы, а делает это только тогда, когда пользователь прокручивает контент до места расположения соответствующего элемента.

В настоящее время большинство сайтов решает эту задачу с помощью JavaScript, в частности с помощью Intersection Observer — инструмента, отслеживающего видимость элементов в окне просмотра. Однако такой подход считается недостаточно надежным, усложняет архитектуру страницы и некорректно взаимодействует со встроенным в браузер сканером предварительной загрузки.

Нативная отложенная загрузка устраняет эти ограничения — браузер самостоятельно управляет загрузкой медиаконтента, учитывая при этом качество сетевого соединения. Эта технология также корректно взаимодействует с функцией автовоспроизведения и не блокирует полное отображение страницы для медиафайлов, находящихся вне поля зрения.

По данным Windows Latest, первые шаги по внедрению этой функции в Chromium были предприняты ещё в январе, а в конце марта процесс перешёл в стадию подготовки к релизу. В настоящее время эта технология уже включена по умолчанию для стабильных сборок — и, скорее всего, станет общедоступной в Chrome 148.

Это не первое усовершенствование Chrome, связанное с видео. Ранее Google добавила в браузер функцию «Копировать видеокадр», которая позволяет сохранять отдельные кадры из роликов прямо в браузере — без необходимости делать снимок экрана.

