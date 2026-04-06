Американец запустил радиостанцию, где весь контент генерирует искусственный интеллект

Американский экономист Халед Элтохи разработал и запустил круглосуточную интернет-радиостанцию WRIT-FM, на которой искусственный интеллект (ИИ) Claude отвечает за весь контент — от сценариев до музыкальных заставок. Как рассказал сам автор в посте на Reddit, весь программный код он написал с помощью Claude Code.

Технологический стек проекта включает Python, ffmpeg, Icecast, Claude CLI для генерации сценариев, систему синтеза речи Kokoro TTS и ACE-Step для создания музыкальных заставок с помощью ИИ. Станция работает на Mac Mini и вещает непрерывно, генерируя весь контент в режиме реального времени. Каждое слово в эфире рождается через Claude CLI, отмечает dev.ua.

Несмотря на это, сама система вещания (stream_gapless.py) работает без участия ИИ — исключительно на основе эвристик. Она отслеживает текущее шоу с помощью файлового поиска, воспроизводит разговорные блоки из соответствующих очередей, между которыми вставляет музыкальные заставки, сгенерированные ACE-Step, и удаляет сегменты после воспроизведения. Скрипты-демоны следят за наполненностью очередей и запускают новую генерацию, когда количество готовых сегментов падает ниже порогового значения. Чтобы избежать повторов, система использует базу данных SQLite, которая хранит историю воспроизведений в пределах четырехчасового окна.

Как работает WRIT-FM

У станции есть пять авторских ИИ-ведущих с определёнными личностями, стилями речи и чёткими «антипаттернами» — списками фраз и тем, которые они никогда не используют. В частности, The Liminal Operator ведет ночные философские программы, Dr. Resonance занимается историей музыки, Nyx — ночными размышлениями, Signal — анализом новостей, а Ember специализируется на соуле и фанке. Claude генерирует для каждого из них сценарии объемом от 1500 до 3000 слов в семи форматах — глубокие аналитические разборы, симулированные интервью, панельные дискуссии между двумя ИИ-ведущими, новостные обзоры на основе реальных RSS-лент, рассказы, музыкальные эссе и рубрика писем слушателей.

Еженедельное расписание включает восемь различных шоу. Адаптируя тон, тематическую направленность и манеру речи под каждого ведущего, Claude пишет уникальные сценарии для каждого выпуска. Новостное шоу получает реальные заголовки из RSS-лент, которые ИИ интерпретирует через призму ночного эфира, а не просто пересказывает.

Ключевым архитектурным решением разработчик считает отказ от участия ИИ непосредственно в цикле выполнения (runtime). Предварительная генерация контента в файловые очереди, которые стример потребляет уже в готовом виде, гарантирует бесперебойный эфир без простоев в ожидании ответа от API. «Также оказалось, что “антипаттерны” персонажей — четкие списки того, чего ведущий никогда не должен делать — имеют большее значение для стабильности образа, чем позитивные инструкции», — отметил Элтохи.

Слушать WRIT-FM можно на сайте станции, а исходный код проекта опубликован на GitHub.

Стоит отметить, что идея ИИ-радиостанции не нова: ещё в марте 2023 года компания Futuri Media объявила о запуске RadioGPT — первой в мире «локализованной» радиостанции на основе ИИ, построенной на модели GPT-3 от OpenAI.