Компания Dolby подала иск против Snapchat за нарушение патентных прав при использовании кодеков AV1 и HEVC

Американская компания Dolby обратилась в окружной суд США в штате Делавэр с иском против Snap Inc. — разработчика мессенджера Snapchat. Компания утверждает, что Snapchat использует кодеки AV1 и HEVC (High Efficiency Video Coding — видеокодек высокой эффективности) без надлежащего лицензирования запатентованных технологий Dolby. Об этом пишет Ars Technica.

Кодек AV1 разработало некоммерческое объединение IT-компаний Alliance for Open Media (AOMedia) и позиционировало его как открытую альтернативу платным форматам сжатия видео, в частности HEVC, без необходимости уплаты роялти. Однако Dolby в своем иске подчеркивает, что AOMedia не владеет всеми патентами, задействованными в реализациях AV1. По мнению компании, спецификация кодека разрабатывалась уже после регистрации многих фундаментальных патентов на сжатие видео, поэтому AV1 фактически воспроизводит технологии, защищенные правами третьих сторон, — и это обязывает пользователей получать отдельные лицензии.

- Реклама -

Dolby также подчеркивает, что, хотя Snapchat имеет лицензию на использование HEVC, переход на AV1 не снимает лицензионных обязательств — ведь оба кодека содержат технически схожие решения, защищенные патентами компании. Применяемые технологии являются «критически важными» для работы видеосервиса Snapchat, говорится в иске.

Стоит отметить, что Dolby — не единственная компания, оспаривающая правовой статус AV1. Так, InterDigital подала иск против Amazon, заявив, что устройства Fire TV и другие продукты компании нарушают её патенты в области AV1 и смежных технологий сжатия видео.

Эксперты видят в этих судебных спорах более общую проблему. Специалист в области интеллектуальной собственности Флориан Мюллер в комментарии для Ars Technica отметил, что заявления крупных IT-компаний о бесплатном распространении кодеков не являются юридической гарантией. Поскольку все видеокодеки в той или иной степени используют схожие технические подходы, риск нарушения патентов, владельцы которых не соглашались на безлицензионное распространение, остается довольно высоким.

Таким образом, эти иски ставят под сомнение одно из ключевых преимуществ AV1 — его статус действительно открытого и свободного от роялти стандарта. Судебные разбирательства могут изменить подход отрасли к внедрению «открытых» кодеков и заставить компании пересмотреть условия лицензирования.

Тем временем Dolby продолжает развивать собственные технологии — в частности, в прошлом году компания представила Dolby Vision 2, второе поколение стандарта HDR-видео с искусственным интеллектом, которое дебютировало через десять лет после выхода оригинальной технологии.