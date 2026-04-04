Федеральная комиссия по связи США (FCC) изучает возможность полного запрета на ввоз телекоммуникационного оборудования и средств видеонаблюдения от нескольких китайских производителей. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официальное заявление ведомства.

Первые шаги по ограничению импорта китайского телекоммуникационного оборудования FCC предприняла ещё в 2021 году, включив в список запрещённых товаров продукцию пяти компаний — Huawei, ZTE, Hytera, Hikvision и Dahua. Основанием послужила угроза национальной безопасности страны.

В ноябре 2022 года регулятор пошел дальше и объявил, что больше не будет выдавать разрешений на ввоз или продажу новых моделей этих брендов. Впрочем, запрет коснулся только оборудования, выпущенного после 2022 года, тогда как ранее произведенная продукция продолжала поступать в США на законных основаниях.

Именно этот пробел FCC решила устранить. 3 апреля 2026 года ведомство обратилось к общественности с просьбой высказать мнение о целесообразности распространения запрета на всё оборудование указанных компаний без исключения — независимо от даты производства. Таким образом, регулятор рассматривает возможность полного устранения лазейки, которой китайские производители пользовались до сих пор.

Эта инициатива является частью более широкой политики FCC по ограничению присутствия иностранного оборудования на американском рынке. Ранее комиссия запретила ввоз в США потребительских маршрутизаторов иностранного производства без предварительного разрешения регулятора — такие устройства также были признаны недопустимой угрозой национальной безопасности.