Суд в Италии обязал Netflix возместить средства подписчикам за незаконное повышение тарифов

Фото: Mijansk786 / Shutterstock

Римский суд постановил, что Netflix на протяжении семи лет незаконно повышал стоимость подписок в Италии, и обязал компанию возместить убытки клиентам. Об этом сообщает Reuters.

Иск против Netflix Italia подала потребительская организация Movimento Consumatori. Она утверждала, что стриминговый сервис четыре раза повышал тарифы — в 2017, 2019, 2021 и 2024 годах — способом, противоречащим национальному законодательству о защите прав потребителей. Суд поддержал позицию Movimento Consumatori и признал соответствующие условия договоров несправедливыми: в своих соглашениях с пользователями компания не указывала обоснованных причин для изменения стоимости подписки.

Согласно решению, каждый пострадавший абонент имеет право на снижение текущего тарифа, возврат излишне уплаченных средств и, при необходимости, дополнительную компенсацию. Адвокаты Movimento Consumatori Паоло Фиорио и Риккардо Пинна подсчитали, что для тарифа Premium незаконные повышения в совокупности составили 8 евро в месяц, для тарифа Standard — 4 евро в месяц. Таким образом, подписчик Premium, который непрерывно пользовался Netflix с 2017 года, может претендовать на возмещение около 500 евро, а подписчик Standard — примерно 250 евро.

Решение было принято 1 апреля, однако, несмотря на дату, оно вполне серьезное. Суд обязал Netflix в течение 90 дней проинформировать текущих и бывших клиентов в Италии об их праве на возмещение через электронную почту, обычные письма, собственный веб-сайт и ведущие национальные газеты. Если компания не выполнит это требование, ей грозит фиксированный еженедельный штраф.

Стоит отметить, что решение суда не означает автоматических выплат всем итальянским клиентам Netflix. Оно действует исключительно в Италии и основано на местных нормах потребительского права. По данным итальянского регулятора в сфере коммуникаций, в 2024 году Netflix насчитывал более 8 миллионов уникальных пользователей в Италии, а в 2025 году — 5,4 миллиона подписчиков. Компания сообщила, что будет обжаловать судебное решение. «Мы очень серьезно относимся к правам потребителей и считаем, что наши условия всегда соответствовали итальянскому законодательству и практике», — заявили в Netflix.

Несмотря на судебные споры, Netflix продолжает расширять свой контент. Недавно стало известно, что компания заключила партнерское соглашение с Warner Music Group для совместного производства документальных фильмов о музыкантах и авторах песен. К сотрудничеству привлечена и продюсерская компания Unigram.

Редакция Mediasat
