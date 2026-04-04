Полиция задержала мошенников, которые перевыпускали SIM-карты для взлома мобильного банкинга

Поліція викрила шахраїв, які крали гроші через перевипуск SIM-карт

В Днепропетровской области полицейские раскрыли организованную преступную группу, члены которой выдавали себя за сотрудников мобильных операторов и незаконно перевыпускали SIM-карты, чтобы получить доступ к банковским счетам граждан. Об этом сообщает Национальная полиция Украины (НПУ).

Среди пострадавших — жители различных регионов страны: Киева, Полтавы, Черкасс, Чернигова и Волыни. Общая сумма ущерба, установленная правоохранительными органами, составляет около 1 млн грн.

Схема преступления была четкой и продуманной. Мошенники связывались с потенциальными жертвами от имени мобильных операторов и добивались перевыпуска SIM-карты. Получив контроль над номером телефона, преступники входили в мобильный банкинг, меняли пароли и переводили средства на свои счета. После этого деньги снимали наличными через банкоматы и платежные терминалы.

В НПУ также отметили, что в отдельных случаях злоумышленники не останавливались на достигнутом и пытались проводить дополнительные незаконные операции со счетами пострадавших.

Следствие установило, что группировка действовала по заранее разработанному плану и имела четкую иерархическую структуру. Организатор координировал всех участников, распределял роли, обеспечивал необходимыми устройствами и контролировал распределение полученных средств. Рядовые члены отвечали за поиск телефонных номеров жертв и общение с ними, а также за перевыпуск карт и непосредственное снятие денег.

В ходе обысков в жилищах подозреваемых и их автомобилях в Днепропетровской области полицейские изъяли мобильные телефоны, SIM-карты, банковские карты, накопители данных, упаковки от SIM-карт и другие вещественные доказательства.

Трем подозреваемым предъявили обвинение в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах организованной группой. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Онлайн-мошенничество принимает всё более разнообразные формы. Ранее мы писали о задержании в Киеве четырёх мошенников, которые через интернет-платформу под видом продажи электроники выманивали деньги у доверчивых граждан.

Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
Читайте также

Новости

Компания Dolby подала иск против Snapchat за нарушение патентных прав при использовании кодеков AV1 и HEVC

Компания Dolby подала в суд на Snapchat за использование кодека AV1 без надлежащего лицензирования. Этот иск может изменить отношение отрасли к «открытым» видеостандартам.
Новости

Суд в Италии обязал Netflix возместить средства подписчикам за незаконное повышение тарифов

Римский суд признал незаконным повышение цен Netflix в период с 2017 по 2024 год и обязал компанию возместить средства подписчикам. Netflix будет обжаловать это решение.
Новости

В США намерены закрыть лазейку, через которую китайские производители до сих пор ввозили телеком-оборудование

FCC изучает возможность полного запрета на ввоз оборудования Huawei, ZTE, Hikvision и других китайских производителей — независимо от даты его производства.
Новости

YouTube удалил белорусские каналы БЕЛТА, ОНТ и СТВ

3 апреля YouTube удалил каналы БЕЛТА, ОНТ и СТВ, сославшись на санкции. Министерство информации Беларуси назвало это недружественным шагом и оставило за собой право на ответ.
Новости

MEGOGO покажет матч «Атлетико» — «Барселона»: подробности трансляции

4 апреля MEGOGO эксклюзивно покажет матч «Атлетико» — «Барселона». Комментировать игру будут Виталий Волочай и Вадим Шевякин. Начало встречи — в 22:00.