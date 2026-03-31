Федеральная комиссия по связи США (FCC) приняла новые нормативные правила, которые существенно упрощают вывод из эксплуатации устаревшей медной телекоммуникационной инфраструктуры. Изменения касаются как требований по переходу на новые сети, так и условий предоставления традиционных услуг — голосовой телефонии, низкоскоростной передачи данных и VoIP через медные кабели. Об этом пишет The Register.

По оценкам FCC, новые правила позволят ежегодно высвобождать «десятки миллиардов» долларов, которые операторы смогут направить на развитие современных высокоскоростных сетей. Стоит отметить, что в начале марта FCC уже объявляла о планах ускорить отказ от медных сетей — нынешнее решение воплощает этот курс. До принятия изменений компании должны были каждый раз получать разрешение на отключение медных линий в каждом населенном пункте, что существенно тормозило модернизацию. Теперь регулятор устранил ряд нормативных барьеров, которые фактически заставляли бизнес удерживать клиентов на устаревших сетях.

- Реклама -

Масштаб проблемы хорошо иллюстрирует следующий пример. Только один провайдер ежегодно тратит 6 млрд долларов на обслуживание медных сетей, количество пользователей которых неуклонно сокращается. Несмотря на это, прежние правила обязывали поддерживать такую инфраструктуру в исправном состоянии. Американские телекоммуникационные операторы, в частности AT&T, давно настаивали на отмене этих ограничений в пользу оптических и беспроводных технологий.

В то же время FCC подчеркнула, что критически важные службы — прежде всего система экстренного вызова 911 — не пострадают от новых правил. Регулятор также подтвердил приоритет федеральных норм над требованиями штатов и местных органов власти в вопросах модернизации сетей. Впрочем, массовое отключение медной инфраструктуры может повлечь за собой и нежелательные последствия — в частности, экологического характера.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

В целом отрасль положительно восприняла это решение. Ассоциация беспроводной инфраструктуры (Wireless Infrastructure Association, WIA) высоко оценила шаги FCC по упрощению норм модернизации сетей и назвала отказ от устаревших правил победой здравого смысла. В WIA подчеркнули, что именно эти нормы сдерживали эффективные инвестиции в современные телекоммуникационные сети.

Отметим, что аналогичные процессы происходят и в других странах. В частности, Федеральное сетевое агентство Германии — Bundesnetzagentur — продвигает инициативу поэтапного отключения устаревших медных кабельных сетей с переходом на прямое оптоволоконное подключение конечных потребителей. Впрочем, на данный момент это предложение носит рекомендательный характер.