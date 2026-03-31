Стриминговые сервисы впервые заработали более 150 млрд долларов на подписках

Мировой рынок видеостриминга в 2025 году впервые превысил отметку в 150 млрд долларов. Совокупные доходы от подписок составили 157,1 млрд долларов — в три раза больше, чем в 2020 году, когда этот показатель едва достигал 50 млрд долларов, пишет The Hollywood Reporter.

Годовой рост составил 14%, а основными его движущими силами стали повышение стоимости подписки, появление тарифов со встроенной рекламой и выход платформ на новые географические рынки. Если учесть рекламные поступления, общий объем рынка оказывается еще больше — в 2025 году платформы в совокупности заработали $177 млрд, из которых около $20 млрд принесла реклама.

Особенно показательна динамика рекламного сегмента. Доля доходов от тарифов с рекламой выросла с менее чем 5% в 2020 году до 28% в 2025 году. То есть за пять лет этот показатель увеличился почти в шесть раз.

США остаются крупнейшим рынком — на них приходится около половины мировых доходов от подписок. Среди отдельных игроков выделяется Netflix, который увеличил выручку на 14 % после повышения цен. В целом аналитики фиксируют смену приоритетов в отрасли — стриминговые сервисы все больше сосредотачиваются не на привлечении новых абонентов, а на увеличении дохода от существующей аудитории за счет ценовых и рекламных механизмов.

Прогнозы на ближайшие годы также оптимистичны. По оценкам аналитиков, к 2030 году совокупные доходы от подписок достигнут 202 млрд долларов — прирост составит около 29 % от нынешнего уровня. В свою очередь, реклама может ежегодно приносить ещё 42 млрд долларов.

Параллельно растут и расходы платформ на контент. Ранее мы сообщали, что в 2026 году стриминговые сервисы впервые потратят более $100 млрд на производство оригинального контента. Общий объем инвестиций достигнет $101 млрд — около 40% всех вложений в мировую медиаиндустрию.

Редакция Mediasat
