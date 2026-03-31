Смартфон Трампа всё-таки существует — недавно он прошёл сертификацию FCC

Федеральная комиссия по связи США (FCC) в январе сертифицировала смартфон T1 — устройство мобильного оператора Trump Mobile, созданного по инициативе действующего президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает The Verge.

Как отмечают журналисты издания, ещё в феврале они получили от представителей Trump Mobile подтверждение того, что устройство прошло регистрацию в американском регулирующем органе. Сертификационная заявка содержит минимум технических данных — в частности, поддержку Bluetooth 5.3 и Wi-Fi 6E. Её подала компания Smart Gadgets Global.

Впрочем, сайт Smart Gadgets Global производит впечатление ресурса, созданного наспех. При этом генеральным директором компании является Эрик Томас — тот самый человек, который возглавляет и Trump Mobile. Совпадение юридических адресов Smart Gadgets Global с реквизитами других структур, связанных с Томасом, дает авторам публикации основания предполагать, что именно это устройство оператор планирует выводить на рынок под собственной маркой.

В то же время авторы материала предупреждают: сама по себе сертификация не гарантирует, что смартфон действительно поступит в продажу. Однако она свидетельствует о реальных намерениях вовлеченных компаний вывести устройство на рынок.

Вопрос о том, каким именно будет T1, остается открытым. Ранее мы сообщали, что дизайн смартфона за время анонса претерпел несколько кардинальных изменений, а финальная версия подозрительно напоминает тайваньский HTC U24 Pro.