Смартфон Трампа всё-таки существует — недавно он прошёл сертификацию FCC

Новости
Золотий телефон T1 Phone
Фото: Neowin

Федеральная комиссия по связи США (FCC) в январе сертифицировала смартфон T1 — устройство мобильного оператора Trump Mobile, созданного по инициативе действующего президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает The Verge.

Как отмечают журналисты издания, ещё в феврале они получили от представителей Trump Mobile подтверждение того, что устройство прошло регистрацию в американском регулирующем органе. Сертификационная заявка содержит минимум технических данных — в частности, поддержку Bluetooth 5.3 и Wi-Fi 6E. Её подала компания Smart Gadgets Global.

Впрочем, сайт Smart Gadgets Global производит впечатление ресурса, созданного наспех. При этом генеральным директором компании является Эрик Томас — тот самый человек, который возглавляет и Trump Mobile. Совпадение юридических адресов Smart Gadgets Global с реквизитами других структур, связанных с Томасом, дает авторам публикации основания предполагать, что именно это устройство оператор планирует выводить на рынок под собственной маркой.

В то же время авторы материала предупреждают: сама по себе сертификация не гарантирует, что смартфон действительно поступит в продажу. Однако она свидетельствует о реальных намерениях вовлеченных компаний вывести устройство на рынок.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Вопрос о том, каким именно будет T1, остается открытым. Ранее мы сообщали, что дизайн смартфона за время анонса претерпел несколько кардинальных изменений, а финальная версия подозрительно напоминает тайваньский HTC U24 Pro.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция Mediasat
