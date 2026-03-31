Очередной спутник Starlink разрушился на орбите. Что известно

29 марта 2026 года спутник системы Starlink с порядковым номером 34343 полностью вышел из строя на высоте около 560 километров над Землей. А компания LeoLabs, специализирующаяся на отслеживании объектов в околоземном пространстве, зафиксировала вблизи места происшествия десятки обломков, пишет The Verge.

SpaceX официально называет инцидент «технической аномалией», избегая более точных определений. Однако специалисты по мониторингу космического пространства фиксируют признаки разрушения конструкции аппарата, которые указывают на гораздо более серьезный характер инцидента, чем признает компания.

Несмотря на тревожные обстоятельства, представители SpaceX уверяют, что ситуация находится под контролем. Данные последнего анализа не подтверждают угрозы для Международной космической станции (МКС) и её экипажа. Безопасность подтверждена и для будущей миссии Artemis II. Что касается уже осуществленного запуска Transporter-16, то его параметры заранее рассчитали так, чтобы развертывание полезной нагрузки произошло значительно выше или ниже основной сети Starlink.

В настоящее время SpaceX совместно с NASA и Космическими силами США отслеживает остатки аппарата. По прогнозам, спутник вместе с обломками войдет в плотные слои атмосферы и сгорит в течение ближайших нескольких недель.

Это уже второй подобный случай за короткий промежуток времени. Аналогичная авария — внезапная потеря связи с последующим разрушением спутника — произошла в декабре 2025 года. Инженеры компании выясняют причины обоих инцидентов, чтобы разработать технические меры по исправлению ситуации и не допустить повторения подобных аварий.

Эта проблема приобретает особую остроту на фоне стремительного насыщения околоземной орбиты. На высоте около 560 километров в настоящее время отслеживается более 24 000 объектов — как действующие аппараты, так и фрагменты космического мусора. Созвездие Starlink уже насчитывает более 10 000 спутников, однако это не предел. Президент и главный операционный директор SpaceX Гвинн Шотвелл сообщила, что компания подала в Федеральную комиссию по связи (FCC) запрос на лицензию для запуска до одного миллиона новых спутников. Эти аппараты, оснащенные искусственным интеллектом, должны стать основой орбитальных центров обработки данных.