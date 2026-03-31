«Квартал ТВ» прекращает вещание 30 апреля 2026 года

Телеканал «Квартал ТВ» прекращает вещание — последний эфир состоится 30 апреля 2026 года. Провайдеры аудиовизуальных услуг уже получили официальное письмо с уведомлением о закрытии канала. Его копия имеется в распоряжении редакции Mediasat.

В обращении к партнерам телекомпания попросила принять все необходимые организационные и технические меры, связанные с прекращением вещания канала, и завершить расчеты в соответствии с условиями действующих договоров.

Это решение стало логическим итогом процесса, начавшегося ещё в конце 2025 года. Тогда «Квартал ТВ» отказался от лицензии на вещание в государственном мультиплексе MX-7, подав соответствующее заявление в Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания. Руководство канала объяснило этот шаг экономической нецелесообразностью — за год работы в цифровом формате расходы на содержание лицензии существенно превысили доходы. Нестабильность рекламного рынка заставила команду пересмотреть расходы.

В то же время тогда подчеркивалось, что канал не прекращает свою деятельность и будет продолжать вещание через кабельные сети, спутниковую связь и OTT-платформы. Однако это письмо свидетельствует, что «Квартал ТВ» всё же полностью прекращает работу.

Стоит отметить, что «Квартал ТВ» — не единственный канал, который уходит из эфира этой весной. Ранее Mediasat сообщал, что 1 апреля 2026 года спортивные телеканалы XSPORT и XSPORT+ также прекратят вещание. Причиной закрытия обоих каналов стала неблагоприятная экономическая ситуация в стране.