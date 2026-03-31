ЕКА вывело на орбиту два спутника Celeste для тестирования новых навигационных технологий

Европейское космическое агентство (ESA) вывело на орбиту первые два спутника демонстрационной миссии Celeste — орбитальной испытательной площадки для новых навигационных технологий. Миссия должна проверить, как дополнительный слой на низкой околоземной орбите способен усилить устойчивость и надежность действующих европейских навигационных систем.

28 марта в 10:14 по центральноевропейскому времени ракета-носитель Electron компании Rocket Lab стартовала со стартовой площадки Rocket Lab 1 на полуострове Махия в Новой Зеландии. Миссия получила название Daughter Of The Stars. Примерно через час после старта оба аппарата отделились от носителя и вышли на целевую орбиту высотой 510 км.

Спутники получили обозначения Celeste IOD-1 и Celeste IOD-2. Первый разработал консорциум во главе с испанской компанией GMV, второй — объединение под руководством французской Thales Alenia Space. На борту аппаратов установлено оборудование для проверки ключевых навигационных технологий, новых сигнальных форматов и сервисных возможностей. Кроме того, спутники обеспечат практическую отработку частотного ресурса в L- и S-диапазонах в соответствии с требованиями Международного союза электросвязи (МСЭ) — это необходимое условие для дальнейшего развертывания миссии.

Полная орбитальная группировка будет насчитывать 11 космических аппаратов и должна быть сформирована к 2027 году. Расширенный состав группировки позволит проводить эксперименты одновременно в нескольких частотных диапазонах, в различных условиях эксплуатации и прикладных сценариях.

«Миссия продемонстрирует, как дополнительный слой на низкой околоземной орбите может усовершенствовать существующие европейские навигационные системы — сделать их более устойчивыми, надежными и способными предоставлять принципиально новые услуги», — отметил директор ESA по навигации Франсиско-Хавьер Бенедикто Руис.

Поскольку Celeste находится значительно ближе к поверхности Земли, чем традиционные навигационные спутники на средней орбите, он обеспечивает более мощные сигналы и позволяет использовать новые частотные диапазоны. Среди перспективных направлений применения — усовершенствованная навигация для автономного транспорта, железнодорожных, морских и авиационных перевозок, повышение точности позиционирования в плотной городской застройке, а также в труднодоступных полярных и арктических районах. Отдельное направление — улучшенный обмен данными с экстренными службами во время чрезвычайных ситуаций, отслеживание устройств Интернета вещей (IoT) и навигация внутри помещений.

Навигационные планы ESA не ограничиваются околоземной орбитой. Ранее мы сообщали о запуске агентством программы «Лунный свет» (Moonlight) — спутниковой системы связи и навигации на Луне, полноценное функционирование которой запланировано на 2030 год.