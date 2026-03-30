Японцы создали магистральное оптоволокно, которое передает в четыре раза больше данных без изменения толщины

Японская телекоммуникационная корпорация Nippon Telegraph and Telephone (NTT) объявила о разработке нового типа магистрального оптоволокна, обеспечивающего в четыре раза более высокую пропускную способность по сравнению со стандартными аналогами — при сохранении привычных внешних размеров кабеля. Компания планирует внедрить технологию примерно в 2029 году.

Принципиальное отличие новой разработки от традиционных решений заключается в конструкции самого волокна. Если обычное оптоволокно содержит один световод, то в новом кабеле NTT их четыре — они расположены в общей стеклянной оболочке. Сигнал передается по методу пространственного мультиплексирования, что позволяет одновременно поддерживать четыре независимых оптических канала в пределах одного волокна.

Фото: NTT Group

Благодаря сохранению стандартного диаметра кабель полностью совместим с существующей телекоммуникационной инфраструктурой — от морских кабелеукладчиков до наземных соединений и стоек с сетевым оборудованием. Это значительно упрощает внедрение новой технологии без замены имеющегося оборудования.

Масштаб возможного эффекта от этого решения весьма значителен. Современные подводные кабели способны вмещать до 48 волокон, а значит, при использовании четырехжильного волокна NTT один кабель сможет одновременно обслуживать уже 192 оптических потока вместо нынешних 48.

Для практического внедрения NTT также разработала сопутствующие компоненты. В частности, компания создала соединительные блоки для стыковки новых подводных кабелей с обычными наземными линиями, а также терминалы для подключения к оборудованию, рассчитанному на традиционные оптоволоконные каналы.

По оценке NTT, новая технология особенно актуальна на фоне стремительного роста сетевого трафика, связанного с развитием сетей 5G, облачных сервисов и приложений на основе искусственного интеллекта. Такое решение может дать телеком-операторам возможность увеличить пропускную способность сетей без необходимости полностью перестраивать инфраструктуру или прокладывать значительно больше новых кабелей.

Параллельно исследователи работают и над повышением надежности оптических линий. Недавно международная группа ученых создала оптоволокно с топологической защитой светового пути, в котором сигнал автоматически обходит дефекты и механические повреждения, сохраняя направление распространения.