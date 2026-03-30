В Украине определили название для национальной LLM — им стало «Сяйво»

«Киевстар» совместно с WINWIN AI Center of Excellence при Министерстве цифровой трансформации Украины объявили результаты общенародного голосования по выбору названия национальной большой языковой модели (LLM) искусственного интеллекта. Опрос проходил в приложении «Дія» и охватил более 136 тысяч участников, сообщает пресс-служба «Киевстара».

Название «Сяйво» (Siaivo) одержало победу — оно набрало 22 601 голос и опередило ближайшего конкурента более чем на три тысячи голосов. Второе место заняло Слово (Slovo) с 19 546 голосами, третье — Гомін (Homin) с 18 301 голосом. Далее расположились Кавун (Kavun) — 16 978, Питай (Pytai) — 15 214, Шипіт (Shypit) — 11 228, Ядро (Yadro) — 8 635, Говерла (Hoverla) — 8 492, Дзвінка (Dzvinka) — 8 379 и Шукай (Shukai) — 6 716 голосов.

Голосование проходило с 26 по 29 марта и стало заключительным этапом выбора названия для LLM. До этого украинцы предложили более трёх тысяч вариантов, из которых организаторы составили список из десяти финалистов. Отбор осуществлялся по критериям содержательности, уместности для национального проекта и потенциала дальнейшего использования. Все десять названий дополнительно прошли экспертную проверку в сфере интеллектуальной собственности.

Авторы названий из финального списка получат подарки от «Киевстара». В частности, победители, занявшие первое–третье места, получат смартфон Samsung и фирменную ленту для телефона. Авторы, занявшие четвертое и пятое места, — колонку JBL и годовую максимальную подписку на «Киевстар ТВ». Участники, чьи варианты заняли шестое — десятое места, получат брендированную ленту и трехмесячную подписку на «Киевстар ТВ».