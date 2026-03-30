MEGOGO будет транслировать матчи национальной сборной — против Албании и юношеской сборной — против Венгрии

Новости
Україна — Албанія на Megogo

31 марта медиасервис MEGOGO покажет сразу два матча с участием сборных Украины — и оба в эксклюзивном эфире. Национальная сборная под руководством Сергея Реброва сыграет товарищеский матч с Албанией, а молодежная сборная U21 встретится с Венгрией в отборочном турнире чемпионата Европы 2027 года среди команд U21.

Матч Украина — Албания начнётся в 21:45 по киевскому времени. Обе команды встречаются после неудач в отборе к чемпионату мира 2026 года — подопечные Реброва уступили Швеции (1:3) в полуфинале плей-офф, тогда как Албания проиграла Польше (1:2). Матч молодежных сборных Венгрия U21 — Украина U21 начнется раньше — в 17:30.

- Реклама -

Оба матча доступны на платформе MEGOGO по подпискам «Оптимальная», «Спорт» и во всех пакетах MEGOPACK — в разделе «Спорт», подразделе «Футбол», на канале «MEGOGO Футбол Первый». Желающие посмотреть матчи бесплатно смогут включить канал «MEGOGO СПОРТ» в эфире T2 или в кабельных сетях. Матч молодежных сборных, в свою очередь, будет транслировать и YouTube-канал Украинской ассоциации футбола (УАФ).

Матч «Украина — Албания» будут комментировать военнослужащий Сил обороны Украины и комментатор MEGOGO Вадим Скичко и Вадим Шевякин. В 20:15 выйдет аналитическая студия под руководством Виталия Кравченко — к ведущему присоединятся экс-игроки сборной Украины, ныне тренеры Александр Головко и Эдуард Цихмейструк.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий
Угорщина U21 — Україна U21 на Megogo

Матч Венгрия U21 — Украина U21 будут комментировать Владимир Зверов и Сергей Лукьяненко. За час до стартового свистка, в 17:00, начнётся аналитическая мини-студия в формате «визитки» — она продлится как в перерыве, так и после финального свистка.

Матч с венграми имеет для юношеской сборной большое турнирное значение. После пяти матчей квалификации команда набрала пять очков и занимает третье место в группе H. Последний матч завершился ничьей дома с Литвой (1:1), поэтому победа над Венгрией позволила бы существенно улучшить позиции в таблице и приблизиться к следующему этапу.

Отборочный турнир Евро-2027 U21 организован следующим образом: в финальную часть турнира напрямую попадают хозяева — Албания и Сербия, девять победителей групп, а также лучшая из команд, занявших вторые места. Еще четыре путёвки разыграют восемь сборных, занявших вторые места, в плей-офф.

- Реклама -

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
- Реклама -

