М1 отказывается от эфирного цифрового вещания и сосредотачивается на OTT и кабеле

НовостиТелевидение
Музыкальный телеканал М1 покидает цифровую эфирную сеть и сосредотачивает вещание на OTT-платформах и кабельных сетях. Об этом говорится в сообщении пресс-службы М1.

26 марта 2026 года Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания (Нацсовет) удовлетворил заявление ООО «Телеодин» об отказе от DVB-T2 в сети MX-2 оператора «Зеонбуд».

Таке рішення пояснюється потребою оптимізувати ресурси через складну економічну ситуацію в країні та швидкі зміни у звичках телеглядачів.

М1 и в дальнейшем будет доступен украинским зрителям через OTT-сервисы и кабельные сети. Стоит отметить, что телеканал украинской музыки М2 уже работает по такой модели дистрибуции и имеет положительный опыт в этом формате.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

«Сегодня мы выбираем путь максимальной эффективности. В связи со сложной экономической ситуацией в стране и низким спросом на устаревшие форматы вещания мы приняли осознанное решение сосредоточиться на новой стратегии вещания. В 2026 году М1 отмечает свое 25-летие. Четверть века мы были и остаемся главным двигателем украинского шоу-бизнеса, поддерживая артистов и развивая индустрию. Наша миссия неизменна, мы просто становимся более мобильными», — отметила генеральный продюсер телеканалов М1 и М2 Натела Чхартишвили-Зацаринна.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция Mediasat
