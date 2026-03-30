LG, Samsung, GoPro и Canon продлили действие торговых марок в России

Несколько ведущих мировых производителей электроники — LG, Samsung, GoPro и Canon — продолжили регистрацию своих торговых марок в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Роспатента.

В частности, регистрация брендов LG, Samsung Pay и GoPro действует до 2036 года, тогда как Canon продлил свои права до 2035 года. Стоит отметить, что заявки на регистрацию товарных знаков LG, Samsung и GoPro компании подали ещё в 2016 году, а Canon — значительно раньше, в 2005 году.

LG, Samsung, GoPro та Canon продовжили дію торговельних марок у Росії
Такие шаги не противоречат позиции компаний в отношении деятельности на российском рынке. Часть из них в 2022 году объявила о приостановке работы в России, однако юридическая защита брендов остается отдельным вопросом. В Роспатенте такие действия называют обычной практикой для международных компаний.

Действующая регистрация товарного знака защищает владельца от появления контрафактной продукции и не позволяет третьим лицам использовать известные бренды для сбыта товаров под видом оригиналов.

По схожему пути идет и Netflix — 23 марта 2026 года этот стриминговый сервис подал в Роспатент заявку на регистрацию собственного товарного знака.

Редакция Mediasat
Читайте также

Новости

MEGOGO будет транслировать матчи национальной сборной — против Албании и юношеской сборной — против Венгрии

31 марта MEGOGO эксклюзивно покажет два матча сборных Украины: национальная сборная сыграет с Албанией, а молодежная сборная U21 — с Венгрией в отборочном турнире к Евро-2027.
Новости

В Украине определили название для национальной LLM — им стало «Сяйво»

Украинцы выбрали название для национальной языковой модели искусственного интеллекта — им стало «Сяйво». В голосовании в приложении «Дія» приняли участие более 136 тысяч человек.
Новости

В Южной Корее разработали систему беспроводной связи, работающую на глубине до 100 метров под землей

Научно-исследовательский институт электроники и телекоммуникаций (ETRI, Южная Корея) разработал...
Новости

Японцы создали магистральное оптоволокно, которое передает в четыре раза больше данных без изменения толщины

Японская компания NTT создала магистральное оптоволокно, которое передает в четыре раза больше данных. Диаметр кабеля остался прежним, а технология совместима с существующей инфраструктурой.
Новости

В Европе разрабатывают двигатель для спутников, работающий на атмосферных газах

Европейские инженеры разрабатывают спутниковый двигатель, работающий на атмосферном воздухе. Технология ABEP прошла критическую оценку и подтвердила свою жизнеспособность.