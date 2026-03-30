LG, Samsung, GoPro и Canon продлили действие торговых марок в России

Несколько ведущих мировых производителей электроники — LG, Samsung, GoPro и Canon — продолжили регистрацию своих торговых марок в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Роспатента.

В частности, регистрация брендов LG, Samsung Pay и GoPro действует до 2036 года, тогда как Canon продлил свои права до 2035 года. Стоит отметить, что заявки на регистрацию товарных знаков LG, Samsung и GoPro компании подали ещё в 2016 году, а Canon — значительно раньше, в 2005 году.

Такие шаги не противоречат позиции компаний в отношении деятельности на российском рынке. Часть из них в 2022 году объявила о приостановке работы в России, однако юридическая защита брендов остается отдельным вопросом. В Роспатенте такие действия называют обычной практикой для международных компаний.

Действующая регистрация товарного знака защищает владельца от появления контрафактной продукции и не позволяет третьим лицам использовать известные бренды для сбыта товаров под видом оригиналов.

По схожему пути идет и Netflix — 23 марта 2026 года этот стриминговый сервис подал в Роспатент заявку на регистрацию собственного товарного знака.