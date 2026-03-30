Германия планирует постепенно вывести из эксплуатации медные сети

Федеральное сетевое агентство Германии — Bundesnetzagentur — выступило с инициативой о поэтапном отказе от медной кабельной инфраструктуры в пользу оптоволоконной связи с подключением непосредственно к домохозяйствам (Fibre to the Home, FTTH). Пока эта инициатива носит рекомендательный характер и адресована участникам телекоммуникационного рынка, законодателям и профильным структурам ЕС, сообщает Heise Online.

По предложению регулятора, отключить медные сети в конкретном регионе можно будет тогда, когда охват FTTH там достигнет не менее 80 % домохозяйств. В то же время ведущий оператор оптоволоконных линий связи (ОВЛС) обязан предоставлять конкурентам доступ к инфраструктуре на приемлемых условиях — по принципу открытого доступа (Open Access).

Переход в каждом регионе рассчитан на три года, а за два года до его начала запрещается предлагать новые решения на базе DSL. Зоны миграции будут определяться исходя из структуры медной сети, а там, где это возможно, — с учетом административных границ. Первые принудительные отключения ожидаются не раньше 2030 года, и на весь процесс может уйти до десяти лет.

Параллельно с этим Bundesnetzagentur предлагает разработать общегосударственный план перехода с четкими этапами и сроками. Однако эта инициатива подверглась критике со стороны Deutsche Telekom — компания убеждена, что принуждение к смене провайдера нарушает принципы свободной конкуренции. К тому же Deutsche Telekom настаивает на включении коаксиальных кабельных сетей в планы миграции, ведь они тоже используются для доступа в Интернет. Bundesnetzagentur отвергает это предложение, поскольку конкуренция должна разворачиваться именно в сфере FTTH по принципам Open Access — иначе возникнет новая монополия.

Обеспокоенность выражает и Monopolkommission — независимая антимонопольная комиссия при правительстве Германии. По её мнению, без решительных действий со стороны властей Deutsche Telekom, являющаяся крупнейшим владельцем ВОЛС в стране, просто перенесёт монопольное положение с медных сетей на оптоволоконные. Масштабное отключение медной инфраструктуры потребует как значительных инвестиций, так и новой правовой базы — ведь сейчас именно Deutsche Telekom контролирует процесс вывода таких сетей из эксплуатации.

В Bundesnetzagentur рассчитывают, что на данный момент эту инициативу будут воспринимать не как прямую директиву. Говорить о конкретных обязательствах пока преждевременно — министерства до сих пор прорабатывают эти вопросы. На развитие ситуации может также повлиять общеевропейский Digital Networks Act, над проектом которого в настоящее время ведется активная работа.

Отказ от медных сетей — общеевропейская тенденция. Испанская Telefónica еще в 2023 году начала вывод медной инфраструктуры из эксплуатации в пользу оптоволокна, а норвежская Telenor Norge сделала это раньше — и отключила медные сети в конце 2022 года точно по плану.