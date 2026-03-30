Цены на оптические диски вырастут почти на 20% — Ritek

Тайваньский производитель оптических дисков Ritek сообщил о дефиците поликарбоната — ключевого сырья для производства лазерных носителей. По оценке Digitimes, цены производителя на оптические диски во втором квартале 2026 года могут вырасти почти на 20%.

Среди основных факторов подорожания Ritek назвал геополитическую напряженность на Ближнем Востоке и нестабильность в нефтехимической отрасли, что напрямую влияет на стоимость поликарбоната. Так, если в январе тонна этого материала оптического класса стоила около $1 900, то уже в марте недельные цены достигли $2 550–2 600, а на спотовом рынке превысили $2 900.

Дополнительным фактором давления на рынок станут плановые остановки производственных мощностей сразу двух крупных химических концернов. В частности, в апреле на техническое обслуживание остановятся завод Lotte Chemical в южнокорейском Ёсу и предприятие Covestro в китайском Цаоцзине. Обе остановки придутся на второй квартал, поэтому их эффект сократит объемы предложения именно тогда, когда рынок и без того испытывает дефицит.

В то же время в Ritek подчеркнули, что действующие графики поставок сырья и производственный план пока остаются неизменными, а значит, в краткосрочной перспективе ситуация не повлияет на выполнение уже оформленных заказов. Однако общее обеспечение рынка сырьем ухудшилось, из-за чего сроки новых поставок увеличились примерно до одного месяца. Впрочем, клиенты, готовые платить больше, смогут получать материалы быстрее.

Параллельно растёт и спрос на лазерные носители. Его подпитывает дефицит твердотельных накопителей (SSD) и жёстких дисков (HDD), возникший из-за спроса со стороны инфраструктуры искусственного интеллекта. В результате часть потребителей переориентировалась на оптические диски как средство долгосрочного хранения данных вне оборудования. Если геополитические риски и проблемы с поставками сырья не утихнут, цены на готовые лазерные носители в третьем квартале, по мнению Ritek, могут остаться на нынешнем уровне или продолжить рост.

Стоит отметить, что интерес к физическим носителям в целом не угасает. В частности, продажи дисков 4K Blu-ray в 2025 году выросли на 12%. И это несмотря на то, что общие расходы американцев на DVD, Blu-ray и 4K Blu-ray сократились на 9,3%, до $870 млн.

Редакция Mediasat
Читайте также

Новости

Германия планирует постепенно вывести из эксплуатации медные сети

Федеральное сетевое агентство инициирует поэтапный отказ от медных сетей в пользу FTTH. Переход в каждом регионе рассчитан на три года, первые отключения — с 2030 года.
Новости

MEGOGO будет транслировать матчи национальной сборной — против Албании и юношеской сборной — против Венгрии

31 марта MEGOGO эксклюзивно покажет два матча сборных Украины: национальная сборная сыграет с Албанией, а молодежная сборная U21 — с Венгрией в отборочном турнире к Евро-2027.
Новости

В Украине определили название для национальной LLM — им стало «Сяйво»

Украинцы выбрали название для национальной языковой модели искусственного интеллекта — им стало «Сяйво». В голосовании в приложении «Дія» приняли участие более 136 тысяч человек.
Новости

LG, Samsung, GoPro и Canon продлили действие торговых марок в России

Несмотря на приостановку деятельности на российском рынке в 2022 году, компании LG, Samsung, GoPro и Canon продлили действие торговых марок в России до 2035–2036 годов.
Новости

В Южной Корее разработали систему беспроводной связи, работающую на глубине до 100 метров под землей

Научно-исследовательский институт электроники и телекоммуникаций (ETRI, Южная Корея) разработал...