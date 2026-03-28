Украина впервые может занять более высокое место в мировом рейтинге по мобильному интернету, чем по фиксированному

После провала 2022 года Украина последовательно поднимается в мировом рейтинге мобильного интернета — и столь последовательно теряет позиции в рейтинге фиксированного. На эту тенденцию обратил внимание экономист Юрий Гайдай, на которого ссылается DOU.

По данным индекса Ookla Speedtest Global Index, по состоянию на февраль 2026 года Украина занимает 86-е место по скорости мобильного интернета и 77-е — по скорости фиксированного. Медианная скорость мобильного соединения составляет 45 Мбит/с, фиксированного — 92 Мбит/с. Если до начала полномасштабного вторжения фиксированный интернет стабильно опережал мобильный в рейтинге, то теперь разница между ними сокращается — и в этом году мобильный может впервые обойти фиксированный по относительной позиции среди почти 180 стран мира.

Для сравнения, в Польше эти показатели значительно выше — 114 и 218 Мбит/с соответственно. Среди лидеров рейтинга — ОАЭ в мобильном сегменте с показателем 672,68 Мбит/с и Сингапур в фиксированном — 407,05 Мбит/с.

Рейтинг охватывает и отдельные города. В частности, Киев занимает 143-е место по скорости мобильного интернета и 99-е — по фиксированному. В Харькове картина иная — 94-е место в мобильном сегменте и 110-е в широкополосном. В обоих городских списках первенство удерживает Абу-Даби.

Динамика позиций

Наибольшее падение Украина зафиксировала в ноябре 2022 года — после начала полномасштабного вторжения мобильный интернет оказался на 127-м месте в мировом рейтинге. В то же время фиксированный интернет сохранял относительную стабильность, занимая 67-е место. Затем ситуация постепенно менялась — за год Украина поднялась в мобильном сегменте до 97-й позиции, а в декабре 2024 года — до 77-й. Позиции в рейтинге фиксированной связи колебались не так существенно — преимущественно в пределах 70–80 мест.

В течение 2025 года Украина несколько месяцев опережала саму себя — мобильный интернет занимал более высокие позиции в рейтинге, чем фиксированный. Эта тенденция, по мнению Гайдая, может закрепиться уже в этом году.

«После провала в год вторжения мобильный интернет наверстывает упущенное благодаря инвестициям в системы бесперебойного питания и сети и, скорее всего, в этом году обойдет фиксированный интернет по относительному месту в глобальном рейтинге. Фиксированный интернет, как и ожидалось, оказался более устойчивым к воздействию полномасштабной войны, но из-за недостатка инвестиций развитие фиксированной сети все больше отстает от мировых тенденций», — отметил Гайдай.

Среди сдерживающих факторов для фиксированного интернета экономист также называет низкий спрос на более высокие скорости из-за их стоимости. По данным Министерства цифровой трансформации, 52,5 % домохозяйств в Украине уже подключены к фиксированному интернету по технологии xPON — услугу предоставляют около 1300 операторов.