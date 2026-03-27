В России анонсировали ещё одну альтернативу Starlink

НовостиСпутниковая связь
satellite / Спутник

Компания «Спутниковая система “Гонец”», входящая в состав «Роскосмоса», приступает к разработке новой многофункциональной системы персональной спутниковой связи и передачи данных. Об этом на конференции Satellites сообщил генеральный директор предприятия Андрей Манойло, передает ТАСС.

По его словам, практическая работа над проектом начнется уже в ближайшие дни. Система ориентирована в первую очередь на голосовую связь, а также на передачу данных на низких и средних скоростях — она призвана составить конкуренцию Starlink Илона Маска.

- Реклама -

Орбитальную группировку планируют разместить на высоте около 750 км — это обеспечит глобальное покрытие. Предварительно речь идет примерно о 180 спутниках, однако их окончательное количество будет определено после завершения эскизного проектирования, которое обещают выполнить в сжатые сроки.

Система рассчитана на передачу коротких сообщений и будет охватывать всю территорию России, а её услугами потенциально смогут воспользоваться и зарубежные партнеры. В настоящее время в России функционирует спутниковая группировка «Гонец» второго поколения — её развёртывание было завершено ещё в 2015 году.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Стоит отметить, что «Гонец» — не единственный российский проект, позиционирующий себя как альтернативу Starlink. 23 марта 2026 года компания «Бюро 1440» осуществила первый пакетный запуск 16 спутников низкоорбитальной группировки «Рассвет».

- Реклама -

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция Mediasat
- Реклама -

