В России анонсировали ещё одну альтернативу Starlink

Компания «Спутниковая система “Гонец”», входящая в состав «Роскосмоса», приступает к разработке новой многофункциональной системы персональной спутниковой связи и передачи данных. Об этом на конференции Satellites сообщил генеральный директор предприятия Андрей Манойло, передает ТАСС.

По его словам, практическая работа над проектом начнется уже в ближайшие дни. Система ориентирована в первую очередь на голосовую связь, а также на передачу данных на низких и средних скоростях — она призвана составить конкуренцию Starlink Илона Маска.

Орбитальную группировку планируют разместить на высоте около 750 км — это обеспечит глобальное покрытие. Предварительно речь идет примерно о 180 спутниках, однако их окончательное количество будет определено после завершения эскизного проектирования, которое обещают выполнить в сжатые сроки.

Система рассчитана на передачу коротких сообщений и будет охватывать всю территорию России, а её услугами потенциально смогут воспользоваться и зарубежные партнеры. В настоящее время в России функционирует спутниковая группировка «Гонец» второго поколения — её развёртывание было завершено ещё в 2015 году.

Стоит отметить, что «Гонец» — не единственный российский проект, позиционирующий себя как альтернативу Starlink. 23 марта 2026 года компания «Бюро 1440» осуществила первый пакетный запуск 16 спутников низкоорбитальной группировки «Рассвет».