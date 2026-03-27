В 2025 году «Киевстар» обеспечил 4G-покрытие в 630 новых населенных пунктах, построив более 6 тысяч базовых станций

Национальный оператор электронных коммуникаций «Киевстар» в течение 2025 года существенно расширил покрытие 4G в Украине — сетью LTE охвачено ещё 630 населённых пунктов, а количество новых базовых станций превысило 6 тысяч. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В настоящее время 96,2% населения на подконтрольной Украине территории имеют доступ к высокоскоростному 4G от «Киевстар». Компания подчеркивает, что ее сеть является крупнейшей среди отечественных операторов — это подтверждают как внутренние данные, так и отчетность поставщиков электронных коммуникационных сетей и услуг по форме 1-T в Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи (НКЭК).

Параллельно с расширением покрытия оператор улучшал качество связи на дорогах. Новые базовые станции были построены на более чем 300 участках международных и национальных автомагистралей — в частности, на маршрутах Киев-Харьков, Киев-Одесса и Киев-Львов. Одновременно продолжалась масштабная модернизация существующей инфраструктуры: в течение 2025 года выполнено более 10 000 работ по обновлению оборудования базовых станций, благодаря чему удалось повысить пропускную способность сети и обеспечить более стабильную работу сервисов.

Развитие сети происходит на фоне постоянной угрозы, связанной с полномасштабной войной. Инфраструктура регулярно подвергается повреждениям в результате боевых действий, однако «Киевстар» восстанавливает связь сразу же, как только это позволяет обстановка с безопасностью. В 2025 году компания восстановила более 10 объектов сети, а общее количество восстановленных объектов с начала полномасштабного вторжения составляет около 700.

Инвестиции в развитие сети в течение 2025 года превысили 30% от дохода компании, а совокупные вложения в восстановление, модернизацию инфраструктуры и развитие цифровых мощностей с начала полномасштабной войны составляют 40,1 млрд грн. Благодаря этому «Киевстар» обеспечивает миллионам абонентов надежную мобильную связь и доступ к высокоскоростному интернету даже несмотря на длительную вооруженную агрессию.

Развитие сети не ограничивается только покрытием. Ранее мы сообщали, что «Киевстар» расширил поддержку голосовой связи VoLTE (Voice over LTE) в роуминге до 37 стран, а список совместимых устройств уже насчитывает более 500 моделей смартфонов.