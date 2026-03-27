Весной 2026 года украинские покупатели почувствуют заметное подорожание электроники — прежде всего смартфонов, ноутбуков и компьютеров. Поводом послужила глобальная экспансия искусственного интеллекта (ИИ), вызвавшая дефицит динамической памяти с произвольным доступом (DRAM) на мировом рынке. Об этом изданию Hromadske рассказали представители крупных торговых сетей.

Коммерческий директор сети COMFY Андрей Коваленко отметил, что уже в начале 2026 года оперативная память и накопители подорожали на 20–30%. Тенденция начала формироваться в конце 2025 года, однако украинские покупатели пока ощущают ее слабо — склады в основном пополнены товаром по старым ценам. Поэтому с обновлением запасов ситуация изменится.

По словам Коваленко, активная фаза подорожания начнется в апреле-мае, а в отдельных категориях — и раньше. Цены могут вырасти на 30–40%. Больше всего это коснется устройств, себестоимость которых напрямую зависит от полупроводниковых компонентов, — в частности ноутбуков, смартфонов, планшетов, стационарных компьютеров и смарт-часов. Так, доля чипов в себестоимости бюджетного ПК выросла с 10–15% до почти 30%. Даже телевизоры могут подорожать на 10% — и то лишь из-за роста стоимости комплектующих.

Аналогичную картину описывает и сеть «Фокстрот». Коммерческий директор компании Вячеслав Склонный считает, что в бюджетном сегменте производители будут искать баланс между ценой и производительностью. Это может привести к ухудшению характеристик отдельных моделей — ради сохранения доступной цены. В премиальном сегменте все иначе: здесь рост стоимости будет объясняться расширенными возможностями, прежде всего интеграцией ИИ.

ИИ постепенно перестает быть дополнительной опцией и превращается в базовый элемент современной электроники. Коваленко отмечает, что устройства с локальными функциями ИИ уже являются одним из главных трендов 2026 года, и часть потребителей готова платить за них больше. В частности, новая линейка смартфонов Samsung Galaxy S26 показала значительный рост продаж в первые дни после запуска.

К факторам подорожания в Украине добавляются также колебания валютных курсов, инфляция и расходы на логистику. Поскольку подавляющее большинство техники импортируется, любые изменения курса сразу сказываются на розничных ценах. По прогнозам Коваленко, смартфоны и планшеты подорожают на 15–20%, ноутбуки — на 20–30%, телевизоры — примерно на 15–18%.

Параллельно меняется и структура потребительского спроса. Украинцы всё больше интересуются решениями для автономной работы — зарядными станциями, портативными зарядными устройствами и устройствами для «умного дома», которые работают без стабильного электроснабжения. В то же время спрос на крупную бытовую технику падает, а мелкие покупки нередко откладываются. Потребители стали более осмотрительными в расходах и предпочитают устройства, которые остаются полезными даже при перебоях со светом.