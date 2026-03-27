В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о запрете смартфонов в школах

В Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект №15105 о существенных ограничениях на использование мобильных устройств во время уроков. Его автором является народный депутат Георгий Мазурашу, который предлагает внести соответствующие изменения в закон «Об образовании».

Согласно законопроекту, учащимся будет запрещено пользоваться смартфонами, планшетами и смарт-часами в учебное время. Документ предусматривает определенные исключения — в частности, использование устройств будет разрешено по образовательным или медицинским показаниям. Полный текст инициативы на сайте парламента еще не опубликован, поэтому механизм контроля за выполнением норм еще уточняется.

Эта законодательная инициатива расходится с ранее озвученной позицией Министерства образования и науки Украины. Министр Оксен Лисовой подчеркивал, что полный запрет смартфонов в школах не является приоритетом государственной образовательной политики и не планируется в качестве отдельного законодательного шага. По его мнению, более эффективным является хранение телефонов в специальных боксах или шкафчиках с доступом только во время перерывов — такой подход применяется в разных странах мира, и он помогает ученикам лучше сосредоточиться на учебе.

Лесовой также отметил, что школы уже имеют право самостоятельно устанавливать правила пользования гаджетами — по согласованию с родителями и учениками. Таким образом, общенационального регулирования этого вопроса в Украине пока нет, а большинство учебных заведений решают его самостоятельно.

Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
