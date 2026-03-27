«Суспільне Спорт» запустило функцию отложенного просмотра на крупнейших OTT-платформах Украины

С 24 марта функция отложенного просмотра catch-up стала доступна зрителям «Суспільне Спорт» на всех крупнейших OTT-платформах страны — в частности, MEGOGO, SWEET.TV и «Киевстар ТВ». Об этом сообщает пресс-служба «Суспільного».

Функция Catch-up позволяет ставить прямой эфир на паузу, перематывать его вперед и назад, а также возвращаться к ранее пропущенным фрагментам или просматривать ключевые моменты повторно. Благодаря этому зрители не привязаны к расписанию трансляций — даже присоединившись к просмотру с опозданием, они могут наверстать упущенное или снова посмотреть самые интересные эпизоды.

Стоит отметить, что на собственном сайте «Суспільне Спорт» эта функция доступна уже давно. Распространение функции catch-up на крупнейшие стриминговые платформы стало логичным шагом в расширении охвата контента — отныне все пользователи, независимо от выбранного сервиса, получают одинаковый уровень удобства.

Особое значение эта функция приобретает во время крупных соревнований, когда одновременно проходит несколько спортивных мероприятий. Именно тогда зрители могут самостоятельно выбирать темп и порядок просмотра, не рискуя пропустить что-то важное.

Редакция Mediasat
