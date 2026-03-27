Netflix подал заявку на регистрацию одноименного товарного знака в России

Американский стриминговый сервис Netflix подал в Роспатент заявку на регистрацию собственного товарного знака, сообщает ТАСС.

Документы поступили 23 марта 2026 года от имени компании Netflix из США. Регистрацию планируется провести по четырём классам Международной классификации товаров и услуг (МКТУ) — № 9, 35, 38 и 41. Эти классы охватывают загружаемые программы и приложения для доступа к развлекательному контенту и онлайн-средам, маркетинговое продвижение развлекательных проектов и кинофильмов, а также создание, производство и распространение аудиовизуальной продукции.

Глава Роспатента Юрий Зубов ранее объяснял в интервью ТАСС, что зарубежные бренды стремятся обеспечить как регистрацию, так и продление срока действия своих товарных знаков даже на рынках, на которых они временно отсутствуют. По его словам, регистрация знака защищает от реализации товаров под видом продукции правообладателя. Правообладатель, в свою очередь, заинтересован в сохранении репутации даже тогда, когда определенный рынок для него временно недоступен.

Стоит напомнить, что в 2022 году Netflix объявил о прекращении работы в России из-за войны в Украине.

Отметим, что Netflix — не единственная иностранная компания, которая сохраняет юридическое присутствие на российском рынке, несмотря на фактический уход. Ранее мы сообщали, что Samsung Electronics и LG Electronics также подали в Роспатент заявки на регистрацию своих товарных знаков в сфере электроники и цифровых технологий.