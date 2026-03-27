GSMA утвердила стандарт RCS 4.0 — теперь с видеозвонками из чата

Ассоциация GSMA (GSM Association), занимающаяся разработкой международных стандартов мобильной связи, сообщила о завершении работы над спецификацией RCS Universal Profile 4.0 (RCS 4.0). Главным нововведением стандарта стала встроенная поддержка видеозвонков непосредственно из чата — без необходимости переключаться между различными приложениями.

RCS 4.0 значительно расширяет коммуникационные возможности по сравнению с предыдущими версиями протокола. В частности, пользователи смогут переходить от текстового общения к видеосвязи в рамках одного чата, а также присоединяться к групповым звонкам уже после их начала.

- Реклама -

В стандарте также появились обновленные инструменты форматирования текста — поддержка жирного шрифта и курсива — и усовершенствованные алгоритмы передачи медиафайлов. Система отныне самостоятельно определяет оптимальный формат, совместимый с обоими устройствами, что должно решить давнюю проблему чрезмерного сжатия изображений и видеоматериалов при отправке.

Отдельный блок изменений касается корпоративного сегмента. Бизнес-сообщения получили поддержку потокового видео и более гибкое управление ссылками в карточках сообщений. Впрочем, стоит отметить, что на данный момент GSMA утвердила лишь техническую спецификацию стандарта. Внедрение новых функций будет зависеть от разработчиков приложений, производителей смартфонов и мобильных операторов. Сроки появления этих возможностей для пользователей пока не определены.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Технология RCS уже вытесняет устаревший формат SMS на большинстве современных смартфонов. На платформе Android её поддерживает приложение Google Сообщения, тогда как Apple недавно внедрила поддержку RCS в свои устройства. Apple и Google также тестируют сквозное шифрование RCS-сообщений между iOS и Android. В настоящее время стандарт уже обеспечивает такие функции, как подтверждение прочтения и отправка качественных фотографий — возможности, которые до сих пор были недоступны в обычных SMS.