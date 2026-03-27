Более 100 тысяч пользователей lifecell подключили единый тариф, включающий мобильную связь, интернет и телевидение

Число пользователей конвергентной тарифной линейки «Лайфсет» от lifecell превысило 100 тысяч. Об этом редакции Mediasat сообщили в пресс-службе lifecell.

«Лайфсет» — комплексное предложение, объединяющее мобильную связь, домашний интернет и телевидение в едином пакете с единой оплатой. Линейка была запущена в 2025 году после объединения lifecell, Датагруп и Volia — таким образом, она стала первым решением такого формата для абонентов оператора.

В настоящее время «Лайфсет» предлагает несколько тарифных планов — S, M, L и XL, — что позволяет подобрать набор услуг в соответствии с собственными потребностями. Все тарифы включают мобильную связь, фиксированный интернет и доступ к телевидению с более чем 170 каналами и библиотеками контента. Оплачивать все услуги можно одним платежом с мобильного счета.

Первым в линейке стал тариф «Лайфсет M», который объединил все три сервиса в одном тарифном плане. Впоследствии предложение было расширено за счет тарифов с различным набором услуг. В июне 2025 года компания упростила подключение «Лайфсет» для абонентов, переходящих в сеть с сохранением номера (MNP). Осенью того же года появилась услуга «Домашний интернет lifecell» — она позволяет подключить фиксированный интернет за доплату 50 грн к действующему мобильному тарифу без его смены.

Среди технических преимуществ — домашний интернет GPON, устойчивый к отключениям электроэнергии.

«Достижение отметки в 100 тысяч пользователей «Лайфсет» свидетельствует о стабильном спросе на комплексные тарифные решения. Такие предложения обычно выбирают активные пользователи, подключающие сразу несколько сервисов. После запуска «Лайфсет M» мы дополнили линейку тарифами с различным наполнением, а также упростили подключение фиксированного интернета для действующих абонентов lifecell. Команда продолжает развивать предложение, в частности расширяет покрытие фиксированного интернета и совершенствует наполнение тарифов», — отметил директор по маркетингу lifecell Дмитрий Дзябура.