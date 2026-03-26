Верховный суд США вынес решение в пользу провайдера Cox Communications в громком деле об авторских правах, отклонив иск Sony Music Entertainment. Суд постановил, что интернет-провайдеры не несут ответственности за нарушение авторских прав абонентами, если сами не побуждают к таким действиям и не приспосабливают услуги для этого. Об этом пишет Ars Technica.

Дело тянется еще с 2019 года, когда суд присяжных присудил Sony Music компенсацию в размере 1 млрд долларов. В 2024 году это решение было отменено, однако федеральный апелляционный суд всё же признал Cox виновным в умышленном соучастии в нарушении авторских прав. Провайдер обжаловал его в Верховном суде, который в декабре 2025 года заслушал устные аргументы сторон и в конечном итоге поддержал позицию Cox.

- Реклама -

В своём решении суд сформулировал чёткий критерий ответственности за соучастие: умысел может быть доказан только в том случае, если сторона непосредственно побуждала к нарушению или предоставленная ею услуга была специально приспособлена для этого. Услуга же считается приспособленной к пиратству только тогда, если ею невозможно «существенно» или «коммерчески значимо» пользоваться в законных целях.

Обосновывая своё решение, суд сослался на два прецедента. Первый — дело Betamax 1984 года, в котором Sony выиграла, доказав, что видеомагнитофоны предназначены в первую очередь для законного использования. Однако эта победа компании фактически предопределила её поражение четыре десятилетия спустя. Второй прецедент — дело MGM Studios против Grokster 2005 года, в котором суд установил, что поставщик услуг несет ответственность только за активное поощрение нарушений, например, путем продвижения программного обеспечения, специально предназначенного для пиратства.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Ничего подобного в деятельности Cox обнаружено не было. Напротив, провайдер последовательно противодействовал нарушениям авторских прав, а его услуги соответствовали критериям законного коммерческого использования. Cox создал многоступенчатую систему реагирования на уведомления сервиса MarkMonitor, которым Sony, Warner, Universal и другие правообладатели пользуются для отслеживания незаконных загрузок. После второго уведомления абонент получал предупреждение, после следующих — временную блокировку доступа к сети, а после тринадцати зафиксированных нарушений — полное отключение от интернета. Кроме того, условия договора Cox прямо запрещали абонентам нарушать авторские права.

За двухлетний период, охватываемый иском, MarkMonitor направил Cox более 163 тысяч уведомлений о нарушениях. Показательно, что наиболее частыми нарушителями были не рядовые домашние абоненты, а университеты, отели и региональные провайдеры, закупавшие услуги связи у Cox. Представители Sony в суде утверждали, что провайдер не расторгал договоры с такими клиентами лишь из-за нежелания терять доходы. В свою очередь Cox настаивал, что провайдеры технически не могут проверить достоверность подобных сообщений, а массовое отключение абонентов наказало бы всех жителей домохозяйства за действия одного человека.

Суд также признал невыполнимыми требования Sony по борьбе с пиратством в университетских сетях. Один из судей заметил, что если провайдер сообщает университету о нарушениях среди 50 000 студентов, выяснить, кто именно скачивал пиратский контент, чрезвычайно сложно. Да и даже если удается заблокировать тысячу нарушителей, их место сразу занимают новые.

Решение Верховного суда США имеет принципиальное значение для всей отрасли. Оно фактически защищает провайдеров от многомиллиардных исков в тех случаях, когда они принимают разумные меры против пиратства, но не отключают абонентов массово. В то же время суд четко обозначил границу — ответственность наступает там, где провайдер целенаправленно способствует нарушениям или строит свой бизнес на их основе.