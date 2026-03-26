В Украине запретили ещё девять российских OTT-сервисов

26 марта 2026 года Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания (Нацсовет) включил в Перечень аудиовизуальных медиасервисов государства-агрессора девять новых OTT-платформ. Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.

В список вошли сервисы Coocha, myru, Ontvtime.tv, RusTV, Tas-ix TV, «ГлавТВ», «Русское телевидение онлайн», «Смотреть онлайн ТВ» и «Телеканалы». Основанием послужило то, что эти ресурсы полностью или преимущественно ориентированы на аудиторию государства-агрессора.

- Реклама -

В частности, в ходе мониторинга регулятор выявил характерные признаки этих сервисов. Все они используют русский язык в качестве языка интерфейса по умолчанию и предоставляют доступ к иностранным линейным медиа, распространение которых ограничено на территории Украины. Кроме того, такие сервисы транслируют программы с участием лиц, представляющих угрозу национальной безопасности, демонстрируют фильмы, запрещенные к показу в Украине, а также размещают рекламу, ориентированную на российскую аудиторию.

Решение принято по обращениям Службы безопасности Украины и Общественного союза «Инициатива Чистое небо», а также по итогам собственного мониторинга Нацсовета. В течение трех рабочих дней регулятор сообщит Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи (НКЭК), о необходимости ограничить поставщикам электронных коммуникационных услуг доступ к этим веб-ресурсам.

Таким образом, общее количество запрещенных сервисов страны-агрессора в перечне Нацсовета достигло 70. Напомним, что 8 января 2026 года регулятор уже пополнил этот перечень пятью платформами.