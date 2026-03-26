В Германии провели обыски в офисах стримингового сервиса Kartina.TV

Во вторник, 24 марта, правоохранительные органы Гессена — федеральной земли на западе Германии — провели масштабные обыски в офисах стримингового сервиса Kartina.TV. Следственные действия охватили несколько адресов в Висбадене и Вормсе, а к операции привлекли около 150 силовиков, сообщает Der Spiegel.

В рейде приняли участие сотрудники управления по борьбе с налоговыми преступлениями, Федерального ведомства уголовной полиции (BKA), федеральной и земельной полиции. Обыски проводились как в помещениях компаний, так и по частным адресам.

Следствие подозревает руководство Kartina.TV и Kartina Digital GmbH в уклонении от уплаты налогов на миллионы евро. По версии следователей, средства выводились через сеть офшорных компаний. Обе структуры принадлежат выходцу из Приднестровья Андреасу Р.

Старший прокурор Франкфурта-на-Майне Доминик Мис подтвердил, что обыски состоялись, и сообщил об изъятии имущества и документов. Более подробная информация о подозреваемых пока не разглашается.

Kartina.TV ориентирован на русскоязычную аудиторию Германии и других стран. Сервис предоставляет доступ к более чем 200 телеканалам из постсоветского пространства за абонентскую плату в размере 16,50 евро в месяц. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину и введения санкций Евросоюза против пропагандистских СМИ Kartina.TV исключила из своего пакета RT, «Спутник», «Россия 1» и другие российские каналы.

Владелец компании Андреас Р. ранее сообщал, что вместо этого сервис добавил каналы украинского зарубежного вещания, а также независимый российский телеканал «Дождь». Помимо медиабизнеса он занимается недвижимостью, текстилем и оптовой торговлей.

Редакция Mediasat
