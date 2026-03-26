В «Дії» началось голосование за название национальной LLM

Назву української LLM обирають у «Дії»

В приложении «Дія» стартовало финальное голосование по названию национальной большой языковой модели (LLM) искусственного интеллекта (ИИ). Проголосовать может каждый пользователь приложения — голосование продлится до 12:00 29 марта 2026 года. Об этом сообщила пресс-служба «Киевстара».

Инициаторами голосования выступили «Киевстар» — стратегический партнер государства и операционный исполнитель разработки LLM — и WINWIN AI Center of Excellence при Министерстве цифровой трансформации Украины (Минцифра). В конце 2025 года они предложили украинцам принять участие в выборе названия для будущей модели, и отклик оказался значительным — поступило более 3 тысяч предложений.

- Реклама -

Из всего множества представленных вариантов отобрали 10 финалистов, прошедших экспертизу в сфере интеллектуальной собственности. Среди них — «Сяйво» (Siaivo), «Питай» (Pytai), «Слово» (Slovo), «Дзвінка» (Dzvinka), «Говерла» (Hoverla), «Шипіт» (Shypit), «Шукай» (Shukai), «Ядро» (Yadro), «Кавун» (Kavun) и «Гомин» (Homin). Каждое из этих названий имеет шанс войти в украинскую цифровую идентичность — наряду с доменом .ua и приложением «Дія».

Чтобы проголосовать, нужно открыть приложение «Дія», перейти в раздел «Сервисы» и выбрать пункт «Опрос». Затем — выбрать один из 10 предложенных вариантов.

Авторы названий, набравших наибольшее количество голосов, получат подарки от «Киевстара». В частности, победители, занявшие первое–третье места, получат смартфон Samsung и фирменную ленту для телефона. Четвертое и пятое места принесут авторам колонку JBL и годовую подписку на «Киевстар ТВ» по максимальному тарифу. Участники, чьи названия займут места с шестого по десятое, получат брендированный ремешок и трехмесячную подписку на «Киевстар ТВ» по максимальному тарифу.

Сам проект уже вышел за рамки концептуальной стадии — команды сейчас работают над подготовкой данных и разработкой стандартов качества будущего LLM.

- Реклама -

Редакция Mediasat
- Реклама -

Читайте также

Новости

В Украине запретили ещё девять российских OTT-сервисов

26 марта Нацсовет расширил список запрещенных российских OTT-платформ, добавив девять новых сервисов. Всего в списке уже 70 медиасервисов.
Новости

Верховный суд США: провайдеры не несут ответственности за пиратские действия абонентов

Верховный суд США постановил: интернет-провайдеры не несут ответственности за пиратские действия абонентов, если сами не способствуют таким нарушениям целенаправленно.
Новости

В Германии провели обыски в офисах стримингового сервиса Kartina.TV

Немецкие правоохранительные органы провели обыски в офисах Kartina.TV в Висбадене и Вормсе. Сервис подозревают в уклонении от уплаты налогов на миллионы евро через сеть офшоров.
Новости

Правительство Великобритании обнародовало рекомендации по отключению сети 2G

Правительство Великобритании обнародовало рекомендации по подготовке к отключению сети 2G в 2029–2033 годах. Абонентам рекомендуется проверить совместимость своих устройств.
Новости

Нацсовет аннулировал лицензии и регистрацию спортивных каналов XSport и XSport+

Нацсовет аннулировал лицензию XSport и регистрацию обоих каналов — XSport и XSport+. Владелец инициировал их закрытие из-за неблагоприятной экономической ситуации.