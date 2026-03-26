Правительство Великобритании обнародовало рекомендации по отключению сети 2G

Правительство Великобритании обнародовало официальные рекомендации по подготовке к отключению мобильной сети второго поколения (2G). Отключение запланировано на 2029–2033 годы. После этого устройства, работающие исключительно в сети 2G, не смогут совершать звонки, отправлять сообщения и передавать данные.

Чтобы выяснить, поддерживает ли смартфон более новые стандарты, власти рекомендуют временно отключить Wi-Fi и проверить, появляются ли на экране значки 4G или 5G. Если да — в настройках следует включить функцию голосовых звонков через сеть четвертого поколения, известную как VoLTE (Voice over LTE). В то же время в Великобритании соединение с сетью 2G в основном обозначается значком E — это технология Edge (2.75G), усовершенствованная версия 2G, которой более двадцати лет. Она позволяет загружать простые текстовые страницы, однако не подходит для современных приложений и видеосервисов.

По мнению властей, большинство британцев не почувствуют никаких изменений — их устройства уже давно поддерживают стандарты 4G и 5G. В то же время небольшой части абонентов потребуется обновить оборудование. Прежде всего это касается владельцев простых мобильных телефонов, которые не поддерживают новые стандарты. К тому же некоторые устройства Интернета вещей (IoT) до сих пор работают в сети 2G — в частности, сигнализация в лифтах, пожарные извещатели и часть медицинского оборудования.

В связи с этим правительство призывает телекоммуникационных операторов заблаговременно информировать абонентов о предстоящем отключении 2G и помогать им перейти на современные стандарты связи.

Стоит отметить, что ещё в 2021 году британское правительство заключило соглашение с операторами Vodafone, EE, O2 и Three о поэтапном отключении сетей 3G и 2G. Большинство операторов страны уже отказались от 3G.