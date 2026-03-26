Нацсовет аннулировал лицензию телеканала М1

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания (Нацсовет) на заседании 26 марта 2026 года аннулировал лицензию телеканала М1, действующего в качестве юридического лица ООО «Телеодин». Об этом сообщает «Детектор медиа».

Канал вещал в цифровом эфире в формате DVB-T2 в составе мультиплекса MX-2 оператора «Зеонбуд». Помимо эфирного вещания, М1 в настоящее время доступен в сетях кабельных провайдеров и на OTT-платформах — в частности, MEGOGO, SWEET.TV, «Киевстар ТВ», lifecell TV и Vodafone TV.

Стоит отметить, что ранее канал уже отказывался от отдельных способов распространения сигнала. В январе 2026 года М1 приостановил трансляцию через спутник Astra 4A. На официальном сайте телеканала отметили, что это временная мера, обусловленная нестабильной ситуацией в стране и направленная на оптимизацию работы канала.

Генеральный продюсер канала М1 Натела Чхартишвили-Зацаринна так прокомментировала это решение: «В связи с критической и сложной ситуацией в нашей стране было принято решение временно отказаться от вещания через спутник, но как только ситуация улучшится, мы обязательно вернём эту возможность».

Редакция Mediasat
